De la Bonaigua a Viella: l'Alt Aran més enllà de la neu

Durant molts segles el port de la Bonaigua va ser l’únic punt d’accés i connexió de Catalunya amb la Vall d’Aran, l’únic territori de tot el Principat que està situat al vessant nord del Pirineu i amb una identitat, llengua i cultura pròpies, ja que aquest territori, tot i pertànyer a la realitat política i administrativa de Catalunya, forma part de la realitat cultural, social i lingüística del món occità.

Amb els seus 2.076 metres d’altitud, el port de la Bonaigua és el port de muntanya més elevat del país i bona part de l’any no s’hi pot circular (o cal fer-ho amb cadenes i vehicles ben preparats), ja que els mesos més freds de l’any acostuma a presentar importants gruixos de neu. Per això us recomanem que feu aquesta petita ruta pel món aranès durant els mesos més càlids de l’any, fugint també de les aglomeracions turístiques de la temporada d’esquí.

Actualment, el port de la Bonaigua està envoltat per les pistes i els remuntadors de l'estació d’esquí de Baqueira Beret, una estació hivernal amb més de 30 pistes i diverses instal·lacions esportives que s’estenen per tot el pla de Beret.

Iniciem un ràpid descens per la carretera C-28 (un dels trams amb més accidentalitat del país) travessant els nuclis poblats de Baqueira fins arribar a la rotonda d’entrada a Salardú, on trencarem a la dreta en direcció al petit poble de Bagergue.

Situat a 1.490 metres d’alçada, Bagergue és el poble més elevat de tota la Vall d’Aran i un dels pobles més alts de tot el món occità. El nucli urbà és una petita mostra ben conservada de l’arquitectura i l'urbanisme tradicionals de la Vall d’Aran. De fet, Bagergue va guanyar un dels premis a Poble Més Bonic d’Espanya l’any 2019.

A Bagergue també hi podem visitar el Museu eth Corau, una mostra museïtzada que acull més de 2.500 objectes i estris tradicionals de la vida aranesa, i sobretot la preciosa església romànica de Sant Feliu o Sant Fèlix de Bagergue, original del segle XII i que va ser objecte de posteriors reformes fins al 1524. Val la pena passejar fins a l’ermita de Santa Margalida, pujant el camí que ascendeix per la vall del riu Unhòla.

Tornem al cotxe i deixem Bagergue en un descens de dos quilòmetres fins arribar al poble d’Unha, un altre poble tradicional de l'Alt Aran situat a 1.280 metres d’altitud. A Unha val la pena visitar-hi l’església de Santa Eulària d’Unha, d’origen romànic i l’única de tot l'Alt Aran que conserva les pintures murals originals en el seu absis central. A Unha també s'hi pot visitar el Museu dera Nhèu, espai dedicat a l’activitat estrella de la comarca.

Deixem Salardú a un costat i avancem per la carretera C-28 fins arribar a Arties, el segon poble més important de tota la Vall d’Aran. Arties, que es troba a 1.143 metres d’alçada, és avui un poble amb clara vocació turística i de servei, i hi destaquen la bonica església de Santa Maria d’Arties i les restes del castell d’Arties, del qual es conserva una torre de guaita parcialment fortificada.

Agafem un altre cop la carretera C-28 i avancem cap a Viella, capital de la Vall d’Aran i on viuen pràcticament la meitat dels aranesos. Vielha, situada a 974 metres d’altitud, ja no forma part de l'Alt Aran, però val la pena passejar pel seu centre històric, visitar l’església de Sant Miquèu i fer cap al Musèu dera Val d’Aran, el principal centre museïtzat de la comarca.