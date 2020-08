El cost de mantenir un cotxe elèctric és un 30% inferior al d’un de combustió

Un cotxe elèctric té menys elements a revisar o mantenir que no pas un cotxe de combustió convencional. D’entrada no cal preocupar-se per substituir e l’oli del motor, ni comprovar l’estat de la bomba d’injecció, del catalitzador o dels filtres EGR, alguns dels elements més delicats dels cotxes de combustió convencional.

Peugeot ha volgut comprovar fins a quin punt és més senzill mantenir un cotxe elèctric comparant el desgast i revisions del Peugeot 208 amb motor de gasolina i la versió elèctrica anomenada e-208, i ha arribat a la conclusió que un cotxe elèctric té un cost anual de manteniment un 30% inferior al d’un de combustió.

A banda del manteniment anual programat, a Peugeot també conclouen que la mecànica d’un motor gasolina o dièsel modern és molt més delicada i complexa que la d’un elèctric, i per tant molt més susceptible a un desgast prematur o possibles averies més importants que no pas les d’un motor elèctric, amb un funcionament més senzill i un desgast inferior.

La mecànica d'un cotxe elèctric és menys delicada que la d'un cotxe de combustió

Un altre aspecte fonamental dels avantatges dels cotxes elèctrics és el del sistema de transmissió. Els cotxes elèctrics no necessiten caixes de canvis manuals o automàtiques de convertidor de parell i doble embragatge, eliminant un element de desgast que a la llarga convé substituir en els cotxes de combustió com és l’embragatge.

El sistema de frenada regenerativa (que aprofita l’energia cinètica del cotxe per carregar la bateria) fa que els cotxes elèctrics també puguin disposar d’una vida útil més llarga del sistema de frenada (pastilles i disc de fre) tot i que l’estudi de Peugeot conclou que el líquid de frens sí que cal substituir-lo cada dos anys, com en el cas d’un cotxe de combustió.

Un dels pocs aspectes on els cotxes elèctrics surten perdent enfront els models de combustió és el de la gestió de les suspensions i neumàtics, ja que el major pes dels cotxes elèctrics enfront el seu homòleg de combustió -les bateries de liti afegeixen un extra de pes molt rellevant- fa que aquests dos elements es desgastin abans que en un model gasolina o dièsel equivalent.

I les bateries, què? L'estudi de Peugeot no inclou el desgast de les bateries de liti, un element molt important que a la lalrga també caldria canviar (i que té un preu realment elevat). De fet els cotxes elèctrics desgasten cada any un percentatge determinat -sobre el 5% o el 10%- de la capacitat i vida útil de les seves bateries, i aquest estudi no inclou aquesta realitat. Atenció: aquest factor podria inclinar el balanç final a favor d'un sistema de propulsió o un altre.

Per acabar la comparativa, Peugeot anuncia que el cost per realitzar 100 quilòmetres amb el seu elèctric e-208 és d’entre 0,55 i 2,04 euros en funció de la franja horària i tarifa de càrrega del vehicle, mentre que el 208 amb motor dièsel gasta un mínim de 5,2 euros per fer el mateix trajecte.