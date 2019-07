BMW 840d, somni d’una nit d’estiu

Els cupès de dues portes estan en risc d’extinció. L’ofensiva dels SUV o totcamins ha anat ocupant un espai cada cop més central del mercat, fins el punt d’arraconar a formats de turismes convencionals com ara els cupès o els monovolums a índexs i volums de vendes cada cop més marginals.

Però BMW és una marca que sempre ha cregut en l’esportivitat i el dinamisme dels seus models, i el nou Sèrie 8 no és més que la màxima expressió del ‘savoir-faire’ dels bavaresos. El nou Sèrie 8 és un cupè de dues portes escultural, amb unes línies molt marcades i una aposta estètica molt suggerent, que trenca amb el continuisme estètic de les Series 4, 4 o 5 i evoluciona a un llenguatge estètic més atrevit i espectacular.

Tot i ser un cotxe realment gran (fa 4,8 metres de llarg i 1,9 d’ample) el Sèrie 8 és un cotxe equilibrat i senzill que no cau en excessos o barroquismes estilístics, oferint una silueta elegant i refinada que s’allunya de cap gran pretensió ostentosa. Personalment em sembla molt encertada l’aposta per un capó allargat que allotja el motor en posició longitudinal dialogant amb uns passos de roda posteriors molt eixamplats que li aporten un plus d’esportivitat i musculatura.

Amb tot, el Sèrie 8 presenta una carrosseria amb unes nervadures laterals molt marcades amb l’objectiu d’oferir poca resistència aerodinàmica i permetre que el cotxe acaroni l’aire a l’hora de circular a certa velocitat, millorant les seves prestacions i afavorint el consum.

Els interiors de la nova Sèrie 8 aporten el millor ‘savoir faire’ de la casa bavaresa. BMW ha volgut mantenir la tradicional posició de conducció estirada i lleugerament desplaçada a l’esquerra amb un disseny modern i minimalista però amb material de primera qualitat i les últimes tecnologies digitals.

En aquest sentit destaquen el quadre d’instruments digital, el sistema de reconeixement de senyals, quadre d’instruments digital i confurable a gust del conductor, una gran pantalla tàctil amb control gestual i per veu, un sistema de so amb altaveus Harman&Kardon i una palanca de canvi de marxes de vidre (opcional) signat per (atenció!) Swarovski per gestionar la potència del motor.

A més, la nova Sèrie 8 inclou un extens arsenal tecnològic de seguretat que inclou el sistema Driving Assistant Professional amb control de creuer adaptatiu, assistent de direcció, sistema de manteniment en el carril, sistema de frenada adaptativa i d'emergència, ajuda a la maniobra d’evasió i avisador de distància de seguretat, de prioritat en els encreuaments o de direcció prohibida. Per acabar, BMW també disposa del sistema Connected Drive amb la Sèrie 8, que inclou connexió amb el nostre 'smartphone' o la possibilitat de disposar de Skype o del paquet Office de Microsoft al nostre vehicle.

Més enllà de la primeríssima qualitat dels materials utilitzats en la seva fabricació o de la seva càrrega tecnològica, la Sèrie 8 destaca per un disseny d’interiors elegant i senyorial, molt ergonòmic i pensat per fer-nos sentir com a casa.

Una mecànica eficient

La nostra unitat de prova disposa d’un motor dièsel de 6 cilindres en línia (també anomenat L6) que ofereix 320 CV de potència. Aquesta és l’oferta bàsica de la marca bavaresa, ja que només ofereix una versió gasolina amb un motor de vuit cilindres en V (o V8, si ho preferiu) anomenada 850i de 530 CV i la versió prestacional M8 que arriba als 625 CV del mateix propulsor gasolina de vuit cilindres.

Totes les versions del nou Sèrie 8 (840d, 850i i M8) utilitzen de sèrie un canvi automàtic amb convertidor de parell ZF de vuit relacions i el sistema de tracció integral xDrive, que envia parell a les rodes davanteres quan detecta necessitat de tracció fins una relació de 50:50, però que en condicions normals envia més parell a l’eix posterior, i que en condicions òptimes pot arribar a enviar el 100% de la força del motor a les rodes posteriors.

Una experiència dinàmica

Conduir el nou Sèrie 8 és extraordinàriament satisfactori i genera addició: seríeu capaços de fer quilòmetres i quilòmetres sense arribar a cansar-vos al volant i gaudint del comportament efectiu, segur i apamat d’aquest cupè bavarès.

Tot i disposar de diversos modes de conducció (anomenats ‘EcoPro’, ‘Comfort’, ‘Sport’ i ‘Adaptative’) el 840d és un cotxe amb unes suspensions més aviat rígides i seques, i una direcció directa i comunicativa. Un cop en marxa, la major part del temps vaig circular amb el mode ‘Adaptative’, que ajusta els paràmetres electrònics del vehicle en interpretar les necessitats del cotxe en cada moment.

Costa dir quin és l’hàbitat favorit del nou 840d. I és que el cupè bavarès és un Gran Turisme (GT) fantàstic que ens permet circular amb totes les comoditats sense castigar-nos, amb un nivell de satisfacció i benestar elevadíssim (en aquest sentit els seients davanters de tall ergonòmic amb aire condicionat i calefacció ens conviden a no deixar de conduir mai) però un cop seleccionat el mode ‘Sport’ i la seva infinitat de paràmetres que permeten fer una posada a punt personalitzada el 840d mostra tota la seva capacitat dinàmica.

Enllaçar revolts amb el 840d és sorprenentment divertit, tot i el seu pes de gairebé dues tones i les seves genersoses dimensions. El motor empeny amb força a tot el rang de revolucions del compta-revolucions, oferint un so molt més greu i metàl·lic, inaudit en un cotxe dièsel. Sembla mentida que un cotxe de les seves dimensions, pes i potència sigui tan dòcil i senzill de fer anar fins i tot apagant algunes de les ajudes a la conducció. El nou Sèrie 8 s’inscriu en els revolts amb una facilitat especular, recargolant-se com si fos un full de paper i insinuant un lleuger sobreviratge (derrapada) quan girem el volant i obrim gas amb decisió.

Per ser un cupè de luxe de cinc metres de llarg i dues tones, el 840d és sorprenentment dinàmic

Per nivell de dinamisme i esportivitat, el nou Sèrie 8 passa per davant d’alguns rivals com el Lexus LC o el Mercedes-AMG S Coupé, d’una caràcter més burgès i conservador que el BMW, i posa en el punt de mira al llegendari 911. A diferència del Porsche i la seva característica configuració, el nou Sèrie 8 té un motor davanter longitudinal i un repartiment de pes molt equilibrat, i és menys nerviós i menys àgil que el mític ‘nouonze’, però és més equilibrat i polivalent que aquest.

Segurament hi haurà algú a qui li arribarà a fer mandra conduir el seu Sèrie 8, tot i que no puc arribar a entrendre qui pot renunciar voluntàriament a conduir aquest cotxe. Per a aquests compradors BMW disposa també d’un sistema de conducció autònoma de nivell 2 que s’acciona només pitjant un botó al volant i que manté la velocitat i distància adaptativa amb el vehicle precedent i és capaç de circular de manera autònoma dins del seu carril. Una ajuda que en cap cas eximeix al conductor de la seva responsabilitat al volant però que és molt útil sobretot en llargs desplaçaments per autopista i autovia.

Resulta prou difícil trobar pegues a aquest 840d, com ara el fet de tenir unes places posteriors minúscules -un adult de més de 170 centímetres no hi viatja gaire còmodament i l’accés és prou complicat- o la boca de càrrega del maleter, un pèl estreta i que condiciona a l’hora d’encabir-hi maletes o objectes voluminosos.

Amb tot, aquests dos condicionants es poden perdonar fàcilment ja que la fisonomia i el plantejament general del cotxe obliga i limita l’habitabilitat del vehicle, i en un cotxe tan passional i poc racional com aquest fins i tot pot resultar anecdòtic.

Per contra no puc estar de criticar el pom de vidre opcional de palanca de canvis. Probablement aquest detall serà molt apreciat pels compradors més orientats al luxe, ja que a ningú se li escapa que BMW utilitza elements i tecnologies de la seva filial Rolls-Royce per incorporar-los als seus models de les Series 6, 7 i 8. Ara bé, aquest pom del selector de vidre em sembla forassenyat, ja que els dies més assolellats fa que la llum solar s’hi descomposi i faci l’efecte lumínic de l’arc de Sant Martí, un detall que ens pot arribar a enlluernar o molestar quan estem conduint.

Arribats a aquest punt podem imaginar que el 840d no és un cotxe barat. Amb un preu base de 112.600 euros, la nostra unitat de prova disposava d’extres interessants com la llum làser de BMW, el paquet Driving Assistant Professional, el paquet esportiu M –que inclou frens més grans, llandes específiques de 20 polzades i un volant de tacte esportiu, entre altres- i acabat Individual (amb elements com els entapissats del sostre d’Alcantara), seients ventilats i el sistema de so Harman&Kardon amb 16 altaveus que encareixen la factura final per damunt dels 135.000 euros, una quantitat més que respectable i a l’abast de poques butxaques al nostre país.

Per acabar, tampoc acabo de veure clar el fet d’utilitzar un motor dièsel en un cotxe com aquest. Atenció, el motor de sis cilindres en línia de BMW m’agrada molt, i probablement sigui el millor motor dièsel que mai s’ha fabricat, però no sé si algú disposat a gastar-se més de 100.000 euros en un cotxe està gaire preocupat pel consum del seu cotxe (vaig obtenir una xifra de consum de poc més de vuit litres). Potser el fet de disposar d’àmplies autonomies és un punt a favor del motor dièsel, però posats a somniar, crec que jo compraria el motor gasolina de vuit cilindres i reservaria aquest fantàstic motor dièsel per una berlina o totcamí d’ús diari, amb un habitacle més aprofitable i un plantejament general més racional (o pràctic, si voleu) que el que presenta aquest Sèrie 8.