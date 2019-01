BMW R 1200 GS Adventure, la referència de les ‘maxitrails’

Si us considereu uns ‘bikers’ aventurers i feu rutes tant per asfalt com per pistes en bon estat de conservació, la BMW R 1200 GS Adventure és la vostra millor aliada per fer-vos gaudir i devorar quilòmetres com si res.

Aquesta moto de tall aventurer és el buc insígnia de la marca bavaresa, i ha estat actualitzada tecnològicament amb molt encert: els enginyers de BMW han dotat la GS de sistemes de seguretat i dinàmics de molt alt nivell, que consoliden aquesta BMW R 1200 GS Adventure com la referència tecnològica del segment.

La R 1200 GS Adventure disposa de sèrie d’una pantalla central digital i d'un sistema de suspensions actives (ESA), el sistema eCall, el 'connected ride, assistència en pendents i diversos mapes i modes de conducció ‘pro’ que fan la feina més fàcil al manillar de la moto.

Motor i dinàmica

La BMW R 1200 GS Adventure manté el mateix propulsor del 2017, és a dir, el motor bòxer de dos cilindres refrigerat per aigua de 1.170cc i 125 CV de potència, i també el seu enorme dipòsit de combustible de 30 litres de capacitat fet d’alumini.

El bastidor que utilitza aquesta variant aventurera és el mateix que en la GS estàndard, però amb un nou reglatge del xassís i de suspensions aportant 20 mm més de recorregut per fer-la més pràctica fora de l’asfalt.

En l’apartat de frens aquesta Adventure utilitza un sistema ABS desconnectable i discos flotants de 305 mm amb pinces radials de 4 pistons al davant, mentre que en la roda posterior munta un disc de 276 mm amb un pinça de doble pistó.

Cal destacar l’excel·lent comportament dels neumàtics Michelin Anakee 3, una goma que llegeix molt bé l’asfalt i que permet conservar ritmes alts, mantenint un bon rendiment i prestacions que permeten ritmes alegres en pistes ‘off-road’.

Devorant quilòmetres

Gràcies als 30L de capacitat del seu dipòsit d’alumini, la GS arriba als 500 quilòmetres d’autonomia. A més a més, ofereix una postura de conducció senzillament perfecte i una posada a punt que la converteix en una moto àgil i divertida a pesar dels seus 260 quilos.

La BMW R 1200 GS Adventure presenta una capacitat de fins a 112 litres entre les seves tres maletes, cosa que converteix la BMW 1200 GS Adventure en la màquina perfecte per fer grans travessies i escapades llargues. Gràcies a la seva comoditat, el passatger també podrà gaudir al màxim en aquests viatges, i serà difícil que baixi renegant tot queixant-se de la quantitat de quilòmetres recorreguts o de la duresa de les suspensions.

Costa molt trobar aspectes negatius a aquesta moto bavaresa, però el seu preu de sortida, de 18.950 euros, ens sembla un pèl elevat i es converteix en un dels pocs defectes que li hem trobat.