Audi A1 Sportback, l’art de desconnectar (cilindres)

La batalla pel segment dels cotxes urbans ‘premium’ de cinc portes està més disputada que mai. La proposta dels d’Ingolstadt és l’A1 Sportback, un petit urbà de cinc portes amb espai per a quatre ocupants i ofereix un maleter de 270 litres en un conjunt que no arriba als 4 metres de llarg.

Personalment trobo que l’A1 Sportback és un model realment atractiu, que poc o res té a envejar al model amb carrosseria de tres portes. A aquesta sensació de bellesa hi contribueix decisivament el fet que aquesta unitat de prova disposi d’un paquet estètic S line, que inclou detalls com les cues d’escapament cromades, la calandra de color negre, fars antiboira, un aleró posterior específic i en el cas de la nostra unitat de prova, unes exclusives llandes de divuit polzades que emfatitzaven la seva personalitat i esportivitat.

El paquet esportiu inclou també uns còmodes seients de tipus ‘bàquet’, pedals d’alumini, diverses inscripcions i motllures amb la inscripció S line i fins i tot una suspensió específica més dura i esportiva, que transmet més al volant sense arribar a resultar molesta o incòmode.

A diferència d’alguns dels seus rivals, com el Fiat 500 o el MINI, el fet de disposar de 5 portes facilita molt l’accés a l’habitacle -especialment de les places posteriors- un fet determinant si hem de fer servir amb regularitat la segona filera de seients.

Ara bé, cal tenir clar que l’espai de les places posteriors no és gaire ample, i si bé dos infants o adolescents viatjarien amb comoditat, un adult de més de 180 centímetres d’alçada pot arribar a sentir-se incòmde en desplaçaments llargs.

Una mecànica eficient

Des de fa alguns temps, Audi ofereix el motor 1.4 TFSI de150 CV amb tecnologia ‘cylinder on demand’ (CoD), que desconnecta dos dels quatre cilindres del motor gasolina quan les condicions de trànsit i orografia ho permeten per mirar d’estalviar al màxim combustible i emissions de gasos contaminants.

Aquest sistema de desconnexió de cilindres talla la injecció del segon i el tercer cilindres, deixant en funcionament només el primer i el quart, i pràcticament no es sent cap diferència perceptible al volant o raresa en la dinàmica de conducció (de fet només ens adonem gràcies la informació que ens proporciona la pantalla central del quadre de comandaments). A més, el fet de que aquest sistema estigui associat a la caixa de canvis S Tronic de 7 velocitat i doble embragatge encara fa que aquest sistema mecànic s’integri amb més suavitat i esdevingui poc perceptible dins l’habitacle.

Aquest Audi A1 disposa del selector de modes de conducció 'Drive Select', que permet escollir entre els modes de conducció ‘Efficiency’, enfocat a un estalvi de carburat i emssions que a més permet circular a vela o en ralentí tot desacoblant la caixa de canvis del motor per consumir el mínim combustible possible i avançar gràcies a la pròpia inèrcia del cotxe, i els modes ‘Auto’ i ‘Dynamic’ que modifiquen la resposta del motor, la gestió de la caixa de canvis i la rigidesa de suspensió i direcció per variar el comportament del petit urbà d’Ingolstadt.

Polivalència amb grapa

No fa massa anys un cotxe de dimensions compactes amb motor de gasolina de 150 CV i poc més de 1.000 quilos de pes estava considerat un autèntic GTI esportiu. Però els temps evolucionen i aquest A1 és un model més o menys racional i capaç d’oferir prestacions dinàmiques interessants sense renunciar a l’estalvi de carburant, la comoditat i la polivalència.

Un dels aspectes que més m’han sorprès al volant d’aquesta unitat és la seva capacitat per desconnectar dos dels quatre cilindres i estalviar combustible i emissions en pràcticament qualsevol registre i context, fins i tot amb el mode ‘Auto’ o ‘Sport’ seleccionat. Gràcies a les seves dimensions i el ‘savoir faire’ de la seva caixa de canvis S Tronic de set velociats, l’A1 Sportback es mou amb moltíssima facilitat en entorns urbans, i maniobrar o aparcar esdevé un exercici fàcil i intuïtiu gràcies als sensors de proximitat (la nostra unitat no disposa de càmera posterior, i probablement tampoc li cal).

El funcionament de la desconnexió de cilindres és realment suau i no es sent cap gran diferència al volant

Ara bé, si volem extreure el caràcter esportiu i dinàmic d’aquest A1 de 150 CV cal allunyar-lo de l’escenari urbà. És en les carreteres revirades de muntanya on el petit urbà d’Ingolstadt allibera la seva personalitat i ens mostra la seva capacitat, per bé que el fet de no disposar de lleves al volant ens obliga a haver de jugar amb la palanca si volem pendre el control seqüencial del cotxe, i és que fins i tot amb el mode esportiu seleccionat i la palanca en posició ‘S’ la nostra unitat es mostra eficient i estalviadora.

Tot i que probablement l’A1 no és el cotxe més adequat per fer viatges molt llargs carregats amb familiars o amics i equipatge, l’urbà alemany també es revela com un bon aliat en desplaçaments mitjans i llargs per autopistes i autovies gràcies al confort de marxa, la seva empenta i sobretot, els registres de consum prou moderats que presenta a 120 km/h amb orografia favorable.

De fet vaig obtenir una mitja de consum de 7’1 litres als cent quilòmetres, en un recorregut mixt d’uns 400 quilòmetres amb entorns urbans i interurbans i 2.000 metres de desnivell acumulat, sense practicar una conducció especialment eficient. Val a fir, però, que és possible obtenir registres de 5 o 6 litres reals en carreteres ràpides i autopistes, i que és en entorns urbans -sobretot a les retencions i als semàfors- on els registre es disparen per sobre dels 8 litres.