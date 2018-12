Així és com la tecnologia millora la nostra conducció

Corria l'any 1959 quan la marca Volvo va instal·lar en els seus models Amazon i PV544 el cinturó de seguretat de tres punts. Anys després, el 1973, la companyia americana Oldsmobile va incorporar els primers coixins de seguretat (coneguts popularment com airbags) al seu model Toronado, per bé que funcionava força precàriament i no seria fins a l'any 1981 que Mercedes-Benz l'incorporaria a la seva Classe S. I aquesta mateixa marca seria l'encarregada d'instal·lar el primer sistema antibloqueig de rodes (ABS) l'any 1978. Avui dia aquests invents ens semblen imprescindibles en tots els vehicles, però a la pràctica no fa tants anys que són entre nosaltres: el cinturó va passar a ser obligatori a mitjans dels anys setanta, l'ABS ho és des de l'any 2004, i els airbags frontals, des del 2006.

Però la indústria de l'automòbil ha destinat tots els esforços a intentar fer la conducció dels vehicles més senzilla i confortable, ja sigui amb innovacions en matèria de seguretat com en aspectes de confort. D'un temps ençà molts vehicles disposen de sistemes de seguretat com l'ESP, el TCS o el BAS, i comença a ser habitual que disposin d'assistents que llegeixen els senyals de la carretera, controls de velocitat, sistemes que intervenen en la direcció quan sortim del carril i un llarg etcètera. També ha millorat notablement l'habitabilitat i comoditat dels vehicles, que inclouen seients amb calefacció i massatge, sistemes multimèdia cada cop més complets, connexió amb el telèfon mans lliures per trucar mentre conduïm o fins i tot assistents d'aparcament.

Atesa aquesta millora tan evident i accelerada, hem volgut aprofitar l'oportunitat que la marca Audi ens ha ofert de provar el seu model A7 Sportback per comentar la gran (més ben dit: enorme) càrrega tecnològica de què disposa la berlina alemanya, intentant explicar de quina manera ens ajuda a millorar la manera de conduir.

AUDI, A L'AVANTGUARDA DE LA TÈCNICA

Per fer aquest reportatge hem utilitzat un dels models més espectaculars del catàleg d'Audi, la berlina de format cupè A7 Sportback. Una unitat que vam tenir l'oportunitat de conduir fa uns mesos a l'Ara Motor associada al motor 50 TDI de 286 CV i que ens va deixar bocabadats per les prestacions, el disseny i la tecnologia. Un apartat, el tecnològic, que el situa com el segon model amb més innovacions de la marca –per darrere de l'A8– i que dona tot el sentit del món a l'eslògan comercial d'Audi: a l'avantguarda de la tècnica.

En primera instància hem volgut esmentar una sèrie d'elements de seguretat que destaquen per sobre de la resta a l'hora de facilitar la nostra conducció. No cal dir que, en aquest sentit, l'A7 disposa de l'equipament més habitual en el segment amb una llarga llista d'airbags, diversos sistemes de seguretat activa, il·luminació LED o trucada d'emergència. Però val la pena aturar-se en alguns aspectes innovadors:

Il·luminació Matrix LED: un dels elements que més faciliten la conducció nocturna, que esdevé molt més segura i còmoda. Segura perquè, mitjançant la tecnologia làser, duplica l'abast del feix de llum i multiplica per deu la seva intensitat. I còmoda perquè, gràcies a l'associació entre el sistema de llums, el navegador i les diverses càmeres (de les quals parlarem més endavant), encenen o apaguen els 12 punts individuals d'il·luminació per adaptar-se a la circulació, evitant enlluernar la resta de vehicles sense que el conductor hagi d'estar activant i desactivant els llums llargs. Una característica que a la pràctica té un funcionament gairebé perfecte i que millora notablement l'experiència de conducció.

Sistemes d'assistència al conductor: aquest apartat dona gairebé per escriure un llibre. I és que si sumem els assistents a la conducció opcionals als de sèrie del nou A7 Sportback, la llista és infinita. Amb tot, a l'hora de conduir els que més ens faciliten la feina són el sistema d'alerta i manteniment de carril –que no només avisa el conductor quan envaeix el carril contrari sinó que modifica automàticament la trajectòria i pot fer una parada d'emergència–, el sistema de reconeixement de senyals de trànsit i el control i limitador de velocitat adaptatiu, que manté la velocitat i la distància amb el cotxe que ens precedeix i ens permet gaudir d'una conducció gairebé autònoma.

Si bé aquests sistemes són els que farem servir més habitualment durant la conducció, no podem oblidar els assistents de ciutat (que alerten de trànsit creuat o de la presència de vehicles als encreuaments), el sistema de frenada d'emergència (que atura el vehicle en cas de detectar la presència d'un vianant o que ens acostem massa ràpid al cotxe de davant) o fins i tot el sistema de visió nocturna, que gràcies a una càmera tèrmica detecta la presència de vianants o animals i alerta d'una eventual situació de perill.

Radars, càmeres i escàners: totes les tecnologies esmentades a l'apartat anterior no podrien funcionar si no fos per l'arsenal d'elements de detecció i visió de què gaudeix l'Audi A7 Sportback. El model alemany disposa de quatre radars (un a cada cantonada), sis càmeres repartides per tot el vehicle i fins a catorze sistemes d'ultrasons que contínuament analitzen el nostre entorn i les distàncies amb els objectes que ens envolten.

Tret de les càmeres, que ens ofereixen la imatge en directe del que passa a l'exterior, la resta d'elements tenen un funcionament que passa més desapercebut per al conductor, però que alhora resulta imprescindible per fer la conducció molt més segura.

Head-Up Display i Virtual Cockpit: d'aquests dos elements, possiblement el Head-Up Display és el que està més centrat a fer la conducció més segura. Es tracta d'un sistema que projecta les dades més rellevants de la conducció (velocitat, senyals de trànsit o indicacions de la navegació) al vidre, de manera que el conductor gairebé no ha de desviar la mirada de la carretera per consultar la informació més fonamental.

Per la seva banda, el Virtual Cockpit (o quadre de comandaments digital) és una tecnologia cada cop més habitual –marques generalistes com Seat o Skoda l'estan començant a incorporar als seus models– que fa una tasca molt important en matèria de seguretat, perquè no només evita qualsevol tipus de reflex provocat pel sol sinó que projecta a la instrumentació informació sobre la velocitat, la navegació o l'estat del vehicle. Es tracta d'una evident millora de l'invent utilitzat per algunes marques durant la dècada dels vuitanta i que Audi va tornar a popularitzar incorporant-lo l'any 2014 a l'Audi TT.

Sistema de control per veu: imagineu-vos que aneu conduint i voleu modificar la temperatura de la climatització, introduir una destinació al navegador, trucar a algú per telèfon o canviar l'emissora de ràdio. Amb el sistema de control per veu aquesta operació és extremament senzilla: només cal prémer un botó al volant i dir-ho en veu alta. Em costa d'imaginar un element de confort que aporti més seguretat que aquest, perquè no només evita desviar l'atenció de la carretera sinó que evita una indesitjable multa per manipular el GPS durant la conducció.

Direcció dinàmica a les quatre rodes: sens dubte, una de les prestacions opcionals més recomanables de l'Audi A7 Sportback. Es tracta d'un sistema que fa girar les rodes posteriors en sentit oposat a les davanteres en un màxim de 5 graus circulant a menys de 60 km/h, mentre que si superem aquesta velocitat giraran solidàriament amb les davanteres.

Amb aquesta tecnologia s'aconsegueixen una sèrie de millores: d'una banda, es redueix l'angle de gir un màxim d'1,1 metres (aparcar un vehicle de 4,96 metres com l'A7 resulta tan fàcil com aparcar un A3), i de l'altra millora notablement el rendiment dinàmic i l'agilitat del cotxe. Tot plegat, una notable ajuda a la conducció que, a més, millora la seguretat.

TAMBÉ CAL RELAXAR-SE

Fins ara tots els sistemes esmentats (alguns força habituals en la majoria de vehicles nous, d'altres més exclusius) milloren la conducció fent-la més segura. Però no tota la tecnologia existent en un vehicle de la talla de l'A7 es destina només a fer la conducció més segura, sinó que també té un paper fonamental la comoditat al volant.

En aquest sentit podem destacar la funció d'un bon sistema de so que amenitzi el viatge, la d'un climatitzador que mantingui la temperatura òptima en tot moment o fins i tot la d'un sistema d'amortiment o direcció regulables. Però, per sobre d'aquests elements, i de la mateixa manera que hem fet en l'apartat de la seguretat, n'hem volgut esmentar uns quants d'especialment destacables:

Volant calefactable amb lleves: d'acord, potser que el volant disposi de calefacció no és la prestació opcional més necessària d'un vehicle, però per als que acostumin a tenir les mans fredes és un element de comoditat que cal tenir molt en compte. El que sí que pot ajudar notablement a conduir és la presència de lleves al volant per canviar de marxa. Afortunadament, es tracta d'un sistema força generalitzat en el món de l'automoció.

Seients regulables elèctricament, calefactables i amb massatge i ventilació: novament, podem estar d'acord que disposar de seients amb massatge no és fonamental, però en línies generals tot ajuda a fer l'experiència de conducció més plaent. La presència de calefacció i ventilació és habitual fins i tot en marques generalistes, i la regulació elèctrica contribueix a aconseguir una posició de conducció idònia independentment de qui condueixi el vehicle.

Sistema de càrrega per inducció Audi Phone Box: si combinem aquest element amb la connexió Bluetooth podem aconseguir fer compatible el telèfon mòbil amb la conducció. Com? Doncs ubicant el nostre dispositiu a la superfície específica mentre es carrega mitjançant la tecnologia sense fils i fent servir el control per veu per trucar a qui vulguem. Tot sense haver de manipular físicament el telèfon durant la conducció, cosa que, de fet, està prohibida.

Assistent d'aparcament Audi Park Assist: cada cop són més habituals els assistents d'aparcament. El sistema d'assistència més senzill del mercat es basa en uns sensors de proximitat que ens indiquen la distància amb els vehicles que ens envolten, però dia a dia van evolucionant: des de la presència d'una càmera de marxa enrere fins a un sistema que aparca el vehicle de manera autònoma només tocant un botó. En el cas de l'Audi A7 Sportback, l'Audi Park Assist fa servir les diverses càmeres repartides pel vehicle per generar una imatge en 3D del nostre entorn, que es veu en temps real a la pantalla situada al tauler de comandaments. Una tecnologia que ajuda notablement la maniobra d'estacionament d'un vehicle de gairebé cinc metres de llarg.

Modes de conducció: gràcies al selector de modes de conducció podem adaptar la resposta del nostre vehicle a les circumstàncies de conducció. Sens dubte, l'element més important a l'hora de combinar la seguretat amb el confort, i és que poder obtenir una resposta més immediata de la direcció, la suspensió o el pedal de l'accelerador a l'hora de fer un avançament millora la nostra seguretat, mentre que escollir un programa preparat per afrontar llargs viatges ens ajuda a reduir consums i a conduir amb més comoditat.

Tecnologia Mild-Hybrid: l'últim element que hem volgut destacar a la nostra llista és la tecnologia d'hibridació lleugera o semihibridació. Funciona de la manera següent: un generador de 48 V alimenta els sistemes elèctrics del vehicle (com ara el navegador, el sistema de so o el climatitzador), de manera que el motor tèrmic no ha de fer aquesta tasca. Un motor tèrmic que, a més, rep una altra ajuda del sistema elèctric, que contribueix a facilitar les arrencades i les fortes acceleracions puntuals. Evidentment, no es tracta d'un vehicle híbrid com a tal i ni tan sols és possible endollar-lo, però aquesta tecnologia ajuda a reduir els consums i, a més, és possible beneficiar-se de la possibilitat de circular en episodis d'alta contaminació.

En cadascun d'aquests apartats hem volgut destacar sis elements, però, com pot resultar evident, la càrrega tecnològica de l'Audi A7 Sportback va molt més enllà de dotze sistemes de confort o ajuda a la conducció. Amb tot, cal destacar que un gran nombre d'aquests sistemes són presents en vehicles molt més econòmics, de manera que es pot afirmar, sense por d'equivocar-se, que la conducció d'un vehicle nou avui en dia és molt més fàcil i segura que fa unes dècades. Com es pot veure, no estem pas afirmant que es tracti d'una conducció més autèntica o divertida... però d'això val més que en parlem en un altre article.