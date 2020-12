5 regals de Reis per als amants del motor

Pensar en regals originals durant les festes de Nadal no és una feina fàcil. Per això us oferim algunes idees relacionades amb el món del motor per demanar la carta als Reis. A més, moltes d’aquestes idees són intergeneracionals i no entenen de gènere.

Miniatures

No són pocs els aficionats i aficionades al col·leccionisme de cotxes i motos en miniatura al nostre país. Tant si la persona per a qui voleu pensar el regal és petita com si és gran, una bona miniatura és sempre una bona idea. Les miniatures són diverses i en podem trobar de diferents escales, preus i materials, i també caldrà pensar quin ús en voldrem fer (decoratiu o per jugar-hi).

De fet, és possible que si busqueu a les botigues o a la xarxa trobeu alguna miniatura a escala del vostre primer cotxe, del cotxe del pare, mare o avis que tant ens agradava quan érem petits, del cotxe o moto en què us vau treure el carnet de conduir o del cotxe o moto que sempre us ha agradat i que mai heu pogut comprar.

Lego

Lego disposa de diversos models de joguina que fan les delícies als amants dels cotxes de totes les edats. La novetat d’aquest any és un Jeep Wrangler a escala amb diverses possibilitats de personalització com ara la possibilitat de descapotar el sostre o desmuntar-lo parcialment per inserir-hi accessoris del preparador Mopar.

A banda del Jeep Wrangler, Lego també disposa d’altres models emblemàtics com ara un Audi Sport Quattro S1 de competició del 1985 a escala, un Fiat 500 original, Jaguar i-Pace o un Land Rover Defender, entre d'altres.

Videojocs

Els dos millors videojocs del moment són dues sagues força exitoses per les consoles PS4 i Xbox One, anomenades Gran Turismo Sport i Forza Motorsport 7, respectivament. Encara no han sortit els nous videojocs de la nova generació de consoles, però mentre els esperem els jocs Assetto Corsa (un simulador molt realista), Project Cars 2 o Dirt Rally també poden ser títols molt interessants per als més apassionats i apassionades del món del motor.

Slot i Ràdio Control

Els videojocs estan molt bé, però els falta un ingredient físic i emocional que no poden assolir en comparació amb els cotxes d’Slot. El mític Scalextric sempre ha sigut una de les joguines més estimades, adreçat a un públic intergeneracional i que encara pot reunir a tota la família al voltant d’una afició compartida.

Ja fa anys que existeixen diferents fabricants de cotxes i circuits com Ninco, Superslot, Fly o Carrera, entre d'altres, i un catàleg molt interessant de diversos models i carrosseries. A banda dels cotxes d’Slot, els cotxes teledirigits, de Ràdio Control o RC són un dels punts febles de molts i moltes amants del motor, i és possible trobar-ne de molts tipus, mides, mecàniques (n’hi ha que funcionen amb gasolina!) i preus.

Curs de conducció i experiències úniques

Una de les millors opcions –i més útils– per als conductors i conductores adults és la de realitzar algun tipus de curs de perfeccionament i de seguretat en un circuit amb especialistes en la matèria. De fet, penso que hauria de ser gairebé obligatori fer un curs de seguretat tot just després d’aprovar el carnet de conduir i alguns més de perfeccionament i actualització al llarg dels anys per no rovellar-nos al volant o al manillar.

Per acabar, també hi ha altres lots de regal com ara posar-se al volant d’un esportiu en un circuit o, millor encara, un viatge a alguna de les catedrals europees del motor, entre les quals sobresurt Nürburgring. Per uns 20 euros podem accedir al recinte de Nürburgring Nordschleife amb el nostre propi vehicle o motocicleta, en una de les experiències més trepidants que podem viure en parella o fins i tot en família.