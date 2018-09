Els objectius de les marques per als elèctrics

Abans del 2020 els fabricants hauran d’ajustar els nivells d’emissions dels seus cotxes als 95 g de CO 2 . Si no ho fan hauran de pagar multes molt fortes i retirar models del mercat. Els elèctrics seran l’alternativa. Aquest és el posicionament de les principals marques pel que fa a aquesta qüestió

BMW:

porten camí fet

L’èxit comercial de l’i3, un compacte urbà que ha tingut bona acceptació, i el ressò d’imatge generat per l’espectacular esportiu i8 els ha donat un cert avantatge en el terreny de l’electromobilitat. La participació en la Fórmula E els ha aportat un bon coneixement tecnològic. Estimen que per al 2025 els elèctrics representaran entre un 15% i un 25% de les seves vendes.

Jaguar:

sofisticació

Van ser dels primers que van creure en la Fórmula E per aprendre coses sobre els elèctrics. I han seguit apostant amb models com l’i-Pace, un SUV elèctric interessant, però penalitzat pel nou protocol de la WLTP; o l’espectacular revival de l’E-Type. A partir del 2020 s’han compromès que tots els productes nous que presentin incorporin un motor elèctric.

Renault:

objectius reals

Segons el president Carlos Goshn, l’objectiu és electrificar tota la gamma. La marca tindrà el 2022 vuit models 100% elèctrics, 12 d’electrificats, i 15 amb tecnologia de conducció autònoma. Com a objectiu tècnic: millorar l’autonomia fins als 600 quilòmetres, reduir el cost de les bateries un 30% i oferir temps de càrrega de 15 minuts (per 230 km).

FCA:

herència Marchione

Fa poc Sergio Marchione va declarar que FCA invertiria 45.000 milions d’euros des d’ara fins al 2022 en les seves grans marques. En relació a Fiat va comentar que calia un replantejament a fons de tots els models per fer-los més urbans i electrificats. La trajectòria del 500 -va comentar el desaparegut president de Fiat-Chrysler- ha de servir com a patró a imitar.

Mercedes:

seduir el jovent

Tots el models de la marca Smart seran totalment elèctrics a partir del 2020. Dos anys més tard tots els cotxes oferiran als seus clients la possibilitat que puguin triar-los amb una motorització totalment elèctrica o híbrida que es pugui connectar al corrent. Saben que és el camí a seguir per rejovenir l’edat dels seus compradors actuals: gent força gran.

SEAT:

C amp per córrer

El 2020 comercialitzaran el seu primer Urban Car, un cotxe 100% elèctric concebut, dissenyat i construït aquí, totalment de nou sobre la plataforma MEB del grup VW, que serà la utilitzada pels diferents models elèctrics de les seves diverses marques. Al mateix temps començaran a fabricar la nova generació del Seat León, el primer híbrid de la marca de Martorell.

Honda:

lents però fiables

Tot i que en el passat han tingut versions híbrides del Civic, l’Insight o el Jazz, actualment no tenen cap model eco, tot esperant la versió híbrida del CR-V, que arribarà al gener. Però el fabricant japonès apunta que el 2025 dos terços de les seves vendes a Europa seran productes electrificats, i que cinc anys després arribaran a aquesta mateixa relació en el mercat mundial.

Nissan:

alternativa ‘e-power’

El Leaf, l’elèctric més venut a tot el món des del 2010, és la seva carta de presentació. Abans del 2021 compten haver venut un milió d’elèctrics. No tenen híbrids convencionals. Aposten pels elèctrics purs i pels d’autonomia estesa. Aquests e-power de tecnologia pròpia són elèctrics que s’alimenten amb petits motors tèrmics. Al Japó, amb el Note, ja els coneixen.

Volkswagen i Audi: pioners i tardans

Tots els models seran elèctrics el 2030. El grup VAG s’ha compromès a treure 80 models elèctrics abans del 2025; d’aquests, 50 seran elèctrics purs, i la resta híbrids que puguin ser connectats a la xarxa elèctrica. De totes les marques del consorci, Audi és l’última que s’ha afegit a l’electromobilitat amb l’e-tron, un SUV elèctric que promet 400 km d’autonomia.

Hyundai:

tots els fronts

Models com l’Ioniq, gran èxit de vendes, han obert moltes opcions tecnològiques. Abans del 2020 tenen previst treure al mercat 26 models ecològics, que es distribuiran en tres tecnologies diferents: elèctrics purs, híbrids que es puguin endollar i amb pila de combustible ( fuel cell ). La seva marca cosina, Kia, seguirà el mateix camí, mantenint els motors tèrmics.

PSA:

millorar el subministrament

Reconeixen que el futur quedarà condicionat per la millora de les infraestructures de proveïment. Ara les carreteres estan fetes per als cotxes amb motors de combustió, i cal adequar-les al que vindrà. Actualment la gamma elèctrica de Peugeot inclou l’urbà Ion i el comercial Partner. La de Citroën el Zero, Berlingo i l’éMehari. Opel només té l’Ampera, que no venen a Espanya.

Volvo:

final de cicle

Deixaran de fer cotxes amb motors que només facin servir combustió interna. Entre el 2019 i el 2021 trauran 5 cotxes totalment elèctrics, tres amb el segell Volvo i dos amb el Polestar. A partir d’aquí tots els cotxes que facin seran elèctrics, híbrids (combinats amb propulsors de gasolina i de dièsel), i semihíbrids amb bateries de 48 volts en tots els segments de la seva gamma.