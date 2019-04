El gas, l’alternativa real als elèctrics

L’agència NGV Global News, que analitza la utilització del gas en la mobilitat, sosté que al món hi ha actualment gairebé 26 milions i mig de vehicles que fan servir aquest combustible per funcionar. La majoria són a l’Àsia. La Xina, amb 4,5 milions d’aquests cotxes, és el país amb més vehicles de gas natural del món.

L’any passat es van matricular 19.664 vehicles de gas a l’Estat (entre turismes, camions, furgonetes i autobusos), dels quals 3.734 es van vendre a Catalunya, on en circulen més de 12.000 que fan servir l’autogas.

Segons l’Observatori del Motor de la financera Cetelem, avui només tres de cada deu conductors espanyols estan disposats a comprar un cotxe elèctric. L’autonomia i el temps de recàrrega són els principals arguments negatius exposats en aquesta enquesta, en què, curiosament, el preu d’adquisició no consta com a gran impediment.

A l’espera de la consolidació de l’electromobilitat, els cotxes moguts per gas representen una bona alternativa real a la mobilitat sostenible perquè tenen uns preus relativament accessibles per a la majoria de compradors i superen aquests esculls que encara frenen les vendes dels cotxes elèctrics.

Aquest tipus de vehicles poden funcionar amb GNC (gas natural comprimit, format en un 90% per metanol) o amb GLC (gas liquat del petroli, també conegut com a autogas, que barreja el butà i el propà). De moment, al mercat local la primera sembla l’opció més popular, mentre que la segona disposa d’una millor acceptació en països com Itàlia, per exemple.

Fabricants com Audi, Fiat (només per a la seva gamma de vehicles professionals), Seat, Skoda o Volkswagen han optat pel GNC. Mentre que l’alternativa del GLP és la que han escollit Dacia, Fiat, Opel o Subaru, a més d’una iniciativa d’un concessionari particular de Barcelona -Auto 88- que ha decidit transformar els models Renegade i Compass de Jeep per convertir-los en híbrids capaços de combinar l’autogas amb gasolina. Però mentre que la resta de models ja venen adaptats de fàbrica, en aquest cas es tracta de transformacions fetes a posteriori; amb totes les garanties de seguretat, això sí.

Entre les propostes de GNC la més econòmica al mercat espanyol és la del Seat Mii Ecofuel, que val 14.800 euros (68 CV i 82 g de CO 2 /km), i la més elevada la de l’Audi A5 Sportback G-Tron (170 CV i 134 g de CO 2 /km), que en val 46.480.

Amb l’etiqueta ECO de la DGT

Els cotxes moguts per gas obtenen l’etiqueta ECO de la DGT, amb els avantatges que suposa. A més, en el moment de col·locar el cotxe al mercat de segona mà, aquesta qualificació li atorgarà més valor residual que si en tingués d’altres.

En els cotxes de GNC les emissions de CO 2 es redueixen considerablement, en alguns casos al voltant d’un 25% comparades amb les dels motors homòlegs però que només fan servir la gasolina per funcionar. Les partícules de NOx cauen un 68% respecte als dièsel, les de diòxid de sofre (SO 2 ) gairebé desapareixen, i el soroll i les vibracions poden baixar fins a un 50% segons el model.

Però més enllà d’aquests avantatges ambientals, n’hi ha d’altres d’índole tècnica i econòmica que criden molt l’atenció, fins a l’extrem que, per exemple, tres models de gas natural s’han classificat entre els dotze millors de l’estudi Ecotest que fa l’ADAC alemany per avaluar les emissions de cent models diferents.

En el primer cas, l’autonomia resultant de la combinació del gas i la gasolina creix espectacularment. I el cost per quilòmetre es retalla d’una manera dràstica.

Seat, per exemple, disposa de la gamma més àmplia del mercat europeu amb vehicles propulsats per GNC, amb quatre models diferents que fan servir aquesta tecnologia híbrida: el Mii Ecofuel ja comentat, i els TGI com els turismes Ibiza i León, i el SUV Arona. En el cas del petit urbà, el cost per fer 100 quilòmetres és de 2,7 euros. La seva autonomia és de 380 km, però en el León -que té un tercer dipòsit addicional- s’enfila fins als 500 km si va equipat amb canvi automàtic, amb un cost de 3,15 euros per cada 100 quilòmetres.

L’Organització de Consumidors Europeus ha fet un estudi de la utilització durant onze anys d’un compacte que fes uns tretze mil quilometres anuals. Segons l’anàlisi, si aquest cotxe va amb gas és un 7% més econòmic que un elèctric pur, un 11% més que un dièsel, un 18% que un gasolina... i un 22% més que un híbrid que no puguem endollar!

El principal escull per als vehicles de gas natural, però, continua sent la manca de gasineres. De moment només n’hi ha 65 a tot Espanya, però preveuen que a finals d’any la xifra ja hagi crescut fins al centenar.