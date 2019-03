El curiós cas de la reparació dels cotxes de la Guàrdia Civil

El matí del 20 de setembre de 2017 tres vehicles de la Guàrdia Civil van aparcar a la porta de la seu del departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, situada al capdavall de la rambla de Catalunya de Barcelona, just al costat de la cruïlla amb la Gran Via. Segons afirmen la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat, els tres vehicles estacionats –en diverses ocasions la Fiscalia ha fet créixer la xifra fins a set, però totes les fotografies, a més de l’espai físic reservat per aparcar cotxes oficials davant de la seu, semblen demostrar que tan sols hi va haver tres cotxes– van ser fets malbé –"devastats", segons els fiscals– pels manifestants congregats en la concentració de rebuig als escorcolls de la comitiva judicial que intentava recollir informació i proves per evitar el referèndum de l'1-O i incriminar els seus organitzadors.

El model dels tres vehicles utilitzats per la Guàrdia Civil aquell dia és el mateix: el totterreny Patrol GR Y61, un model especial d'alt rendiment i molt resistent que Nissan fabricava en exclusiva a les seves instal·lacions del Japó. Els vehicles van patir una sèrie de danys –bàsicament, adhesius i cartells enganxats a la carrosseria, vidres i retrovisors trencats, seients interiors danyats i rodes punxades– i van haver de ser retirats per grues i remolcs que els van retornar a la base de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca.

Un pressupost car

Un cop allà van ser enviats a un taller multimarca del barri del Congost, al terme municipal de Martorell, per fer una avaluació dels danys i un pressupost de la reparació. En aquell moment, l’atestat de la Guàrdia Civil, reenviat a l’Audiència Nacional, va assegurar que el cost de la reparació dels tres Patrol GR arribava als 135.632 euros, una xifra realment elevada. El diari digital ‘El Confidencial’ va filtrar una imatge de les tres pàgines del pressupost, on es detallen els costos de reparació dels vehicles i on figuraven els elements que s'havien de substituir en el primer dels tres vehicles espatllats, amb un total de 67.194 euros –una xifra estratosfèrica, segons els experts que hem pogut consultar–, i on figura la substitució del motor dièsel 3.0 –13.375 euros– o el canvi de la bomba d’injecció –2.290 euros–, entre altres conceptes que no inclouen el cost de la mà d’obra.

Diversos mecànics i enginyers consultats per aquest diari afirmen que és molt difícil relacionar els actes que es van poder veure el 20 de setembre del 2017 amb els danys que figuren en el pressupost de reparació, ja que les imatges dels cotxes semblen indicar que ningú va obrir el capó per danyar el motor fins al punt d’haver-lo de substituir. Segons aquests experts, el dièsel 3.0 Di que utilitzava Nissan és un motor molt robust, pensat per suportar condicions extremes. També opinen que la raó per substituir un motor pràcticament sempre és una avaria mecànica ocorreguda amb el motor en moviment. Els mateixos experts creuen que el pes d’una persona (o d’un grup de persones) no seria motiu suficient per espatllar el motor fins al punt d’haver-lo de substituir per un de nova fabricació. A més, el motor 3.0 Di dels Patrol GR Y61 fa anys que no es fabrica, i caldria reconstruir-lo totalment –una reparació que no figura ni s’especifica en el pressupost– o bé substituir-lo per un de nou o de segona mà amb pocs quilòmetres, opcions que, segons afirmen els experts, no tindrien un preu tan elevat.

Segons afirma Francesc Corberó, director de comunicació de Nissan, els fabricants tenen "l’obligació de fabricar recanvis" per als models que deixen de fabricar "durant deu anys després d’haver abandonat la fabricació en sèrie”, i confirma que "ja fa més de cinc anys" que han deixat de produir "recanvis per a aquest model”, cosa que, probablement, significa que “actualment" no disposen "en els magatzems de recanvis de Nissan d’alguns elements o peces de recanvi per als models danyats”.

De la mateixa manera és possible trobar moltes de les peces pressupostades a un preu molt inferior en diverses pàgines web de recanvis especialitzades, com Expertoautorecambios, Recambioscoches o fins i tot les populars plataformes eBay o Amazon. En aquestes plataformes els recanvis del Patrol GR Y61 poden costar entre un 25 i un 50% menys que en el pressupost de l’atestat de la Guàrdia Civil, tot i que en alguns casos la diferència de preu és abismal. A tall d’exemple, un joc d’escombretes per netejar el parabrises costa 16,33 euros en el pressupost aportat per la Guàrdia Civil, mentre que a les plataformes electròniques el preu oscil·la entre els 2 i els 3 euros; o les manetes i tiradors de les portes, que passen de costar 171 euros a l’atestat a costar uns escassos 9,30 euros en les plataformes digitals.

Altres conceptes apuntats en el pressupost de reparació de la Guàrdia Civil, com els treballs de planxa de la carrosseria, els treballs de desinfecció o la substitució dels elements interiors danyats –com els seients o el volant– sí que entren dins del tipus de substitucions i reparacions habituals que caldria efectuar a un vehicle amb l'estat en què van quedar els tres cotxes quan van haver de ser retirats a altes hores de la matinada, segons apunten els experts consultats.

Arribats a aquest punt val la pena destacar que el vehicle més danyat de tots tres és un cotxe amb més de 20 anys d'antiguitat, ja que va ser matriculat i donat d’alta el mes de juny del 1997, i, per tant, és tracta d’un model amb molts anys de servei, una informació que quadra amb el que hem pogut saber gràcies a les declaracions dels agents de la Guàrdia Civil destinats a Sant Andreu de la Barca. Segons afirma el seu entorn, el malestar dels agents destinats a Catalunya amb aquests vehicles és molt gran, ja que els Patrol GR Y61 són models amb molts quilòmetres i anys de servei que no disposen de les comoditats d’un vehicle més modern –no tenen climatitzador, la calefacció no funciona correctament, etc.– A més, per les seves dimensions, consum i prestacions no serien els cotxes ideals per a la feina que han de dur a terme els agents.

Cotxes danyats o devastats?

De fet, actualment la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca encara utilitza aquest model de Nissan, a més d'alguns Toyota Land Cruiser que també tenen molts anys de servei. Segons afirmen alguns agents destinats a Sant Andreu de la Barca, fins i tot arriben a "patir" per la seva "integritat física”, un temor que han manifestat públicament diversos sindicats policials. Més enllà de la seva antiguitat, els vehicles utilitzats per la Guàrdia Civil no compleixen cap dels requisits mediambientals necessaris per circular per les grans ciutats en episodis d’alta contaminació, i probablement en un futur no gaire llunyà aquests vehicles no podran circular enlloc, ja que ni tan sols passaran la primera normativa mediambiental europea (Euro1) de l’any 2000.

Curiosament, durant els anys 2015 i 2016 la Guàrdia Civil va subhastar diversos lots de Nissan Patrol GR Y61 com els danyats davant del departament d'Economia, alguns dels quals fins i tot blindats, ja que provenien del País Basc i Navarra, on van estar en servei els anys d’activitat de la banda terrorista ETA. El valor de venda mitjà dels cotxes subhastats per la Guàrdia Civil és d’uns 630 euros, tot i que algunes unitats amb més de 400.000 quilòmetres s’han arribat a vendre per poc més de 100 euros. Això sí, l’administració deixa ben clar que no es fa responsable de l’estat mecànic ni de les avaries o vicis ocults que puguin tenir els Patrol GR Y61 dels quals es vol desprendre, segons indica en els seus comunicats oficials.

A banda de l’estat dels cotxes, la Fiscalia afirma que els Patrol GR de la Guàrdia Civil van ser "devastats". L’ús d’aquesta paraula –que vol dir 'esmicolat', 'arrasat', 'fet a trossets'– no és casual i lliga amb l’informe de l’atestat de la Guàrdia Civil i la relació de les peces a substituir dels tres vehicles fets malbé durant les manifestacions, cosa que converteix els tres cotxes en una peça clau per justificar l’empresonament dels líders socials Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que porten més de 500 dies a la presó, tal com explica Gerard Pruna en aquest article que tracta sobre el judici als encausats.

Tenint en compte tots aquests condicionants –antiguitat dels cotxes, estat general dels vehicles i cost de les reparacions–, la Guàrdia Civil no ha ordenat la reparació dels tres vehicles danyats durant la concentració davant de la seu del departament d'Economia, però no deixen de ser sorprenents ni l’alt cost pressupostat per a la reparació ni els danys mecànics presumptament provocats pels manifestats el 20-S. De moment els tres vehicles danyats estan tancats i custodiats a les instal·lacions de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca a l’espera de noves instruccions per part dels comandaments corresponents.