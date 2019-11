Els cotxes sense etiqueta ambiental causen la meitat de la contaminació

A partir de l’1 de gener vinent els cotxes sense etiqueta ambiental no podran circular pels carrers de Barcelona com a norma general. I és que, tal com demostra un estudi fet a Madrid i patrocinat per l’OCU, els cotxes més antics són els responsables de la major part de les emissions d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió, elements molt nocius per a la salut humana i que agreugen les malalties respiratòries i augmenten el risc de patir malalties cardiovasculars.

L’estudi, que recull més de 376.000 registres que mesuren els índexs d'emissions de NOx i de partícules als accessos de l’autovia de circumval·lació M-30 al llarg d’aquest 2019, demostra que un cotxe dièsel sense etiqueta ecològica emet fins a deu vegades més òxid de nitrogen i partícules en suspensió que un dièsel modern amb etiqueta C. De la mateixa manera, un cotxe de gasolina sense etiqueta ecològica també és fins a cinc cops més contaminant que un dièsel actual.

De fet, el 45% dels cotxes més moderns i ecològics d’aquest estudi –dièsel i gasolina amb etiqueta C, híbrids o de GNC i GLP amb etiqueta Eco, i elèctrics amb etiqueta Zero emissions– només representen el 10% de les emissions mesurades en l’estudi. Curiosament, l’estudi també conclou que alguns vehicles amb etiqueta C poden ser tan o més ecològics que els que disposen d’etiqueta Eco.

I és que segons l'OCU, els cotxes microhíbrids o mild hybrid contaminen igual que els motors moderns de combustió dièsel o gasolina, i ho exemplifica comparant els índexs de consum i emissions d'un Nissan Qashqai dièsel de 116 CV i un Range Rover Evoque P300 amb sistema mild hybrid. Els resultats de l'estudi són demolidors, ja que el vehicle microhíbrid amb etiqueta Eco contamina més del doble que el Nissan Qashqai dièsel amb etiqueta C.

Per acabar, l’OCU proposa un nou pla Renove, que inclogui ajudes a la compra de vehicles menys contaminants, de cotxes amb etiqueta C, i que també inclogui ajudes a la compra de cotxes de segona mà sempre que siguin poc contaminants, per disminuir el gran impacte ecològic que suposa fabricar un cotxe nou i per ajudar les persones amb menor capacitat adquisitiva. També demana nous plans de millora dels sistemes de transport públic i limitar l’accés dels cotxes més contaminants als nuclis urbans, tal com farà la ciutat de Barcelona.