Suzuki Jimny o com convertir un èxit de vendes en un fracàs estrepitós

D’aquí a uns anys s’estudiarà el cas del Suzuki Jimny a les principals universitats del món com un clar exemple de què no s’ha de fer quan tens un producte d'èxit al mercat. La història del Suzuki Jimny de segona generació (per bé que van existir dos predecessors anomenats LJ-SJ i Samurai) és un relat increïble de com planificar malament la vida comercial d'un cotxe amb èxit en el mercat.

Anem a pams, però. Ara fa dos anys Suzuki va presentar el nou Jimny, un totterreny de la vella escola amb un xassís amb bastidor de travessers, transmissió 4x4 i reductora, omplint un buit en el mercat que els grans fabricants no volien o no sabien omplir: un totterreny de debò a un preu assequible (al voltant dels 19.000 euros).

Molts clients europeus van córrer als concessionaris a encarregar el seu totterreny, un cotxe que a part de bonic i barat també resultava molt més pràctic i eficaç que el 99% de SUVs moderns, i que en conducció fora de l’asfalt pot buscar les pessigolles fins i tot a un Mercedes-Benz Classe G o a un Jeep Wrangler, models que tripliquen amb facilitat el preu del Jimny.

Ara bé, Suzuki només va presentar una opció mecànica per al seu Jimny: un motor atmosfèric de gasolina 1.5 de 102 CV associat a un canvi manual de cinc relacions o a un automàtic de quatre. Una mecànica antiquada i desfasada, amb unes emissions de CO2 absolutament inacceptables: 154 g/km o 170 g/km en funció de la transmissió, unes xifres molt allunyades del llindar de la nova normativa ambiental europea, que estableix un límit de 95 g/km de mitjana entre tots els cotxes venuts per cada fabricant.

Suzuki ha decidit retirar el Jimny del mercat europeu i ha ordenat als concessionaris que deixin d’acceptar comandes del Jimny, tot i que la demanda continuava creixent i la llista d’espera dels clients de la marca era de molts mesos (en alguns casos amb esperes superiors a l’any).

Una mala previsió

I és que Suzuki no havia volgut incrementar la producció del Jimny per donar resposta ràpida als seus clients, cosa que ha provocat que algunes unitats s’hagin venut en el mercat de segona mà a un preu superior al del concessionari, ja que existeixen clients disposats a pagar més per poder disposar abans del seu vehicle.

L’altra gran errada de Suzuki ha sigut no haver previst una segona opció mecànica semihíbrida o mild hybrid, híbrida o híbrida endollable (PHEV) o d’algun altre combustible (GLP, GNC o fins i tot dièsel) per poder superar les noves normes mediambientals de la Unió Europea, anunciades amb prou marge de temps per poder buscar possibles alternatives.

Suzuki es conformarà amb continuar venent el seu Jimny amb motor gasolina 1.5 al mercat asiàtic, en què no existeixen les mateixes mesures ambientals que al Vell Continent, i retira el seu producte del mercat europeu. Mentrestant, Jeep ha pres bona nota dels èxits i errades del Jimny i ja ha anunciat que fabricarà un totterreny assequible pensat per al mercat europeu de cara al 2022 o 2023.

Per acabar, els clients que ja han reservat el seu Jimny al concessionari rebran el cotxe en algun moment durant els mesos vinents, però aquelles persones que no hagin fet encara la reserva ja no podran comprar-ne un de nou, com a mínim al mercat europeu.