Cotxe nou, sedan o familiar?

La venda de turismes amb carrosseria familar o 'Sportwagon' s’ha disparat al nostre mercat durant els darrers anys. I és que més enllà dels criteris estètics de cadascú -hi ha qui prefereix una carrosseria familiar al turisme tradicional sedan de tres volums amb capó, cabina i maleter- els cotxes de tall familiar incorporen un important avantatge com és el de la seva major capacitat.

Moltes vegades les versions familiars (anomenades 'Sportwagon', 'SportBreak', 'Avant', 'Estate', 'Touring' o de mil formes i maneres diferents en funció de la nomenclatura escollida per cada fabricant) disposen d’una capacitat d’emmagatzematge al maleter fins a 100 litres superior a la d’un compacte o berlina convencional, i a més a més la porta d’obertura facilita la maniobra d’entrar equipatge o objectes voluminosos dins la carrosseria.

De fet és molt més fàcil encabir un cotxet infantil, maletes grans o objectes voluminosos en un cotxe familiar que no pas en un sedan convencional. Potser per això els compradors amb necessitats familiars (nens petits o gent gran) o amb un estil de vida actiu (com ara esportistes) acostumen a decantar-se per les versions de tipus familiar que existeixen al mercat.

La capacitat de les places posteriors acostuma a ser més gran en els models familiars, gràcies a una major alçada de sostre que permet que els ocupants de les places posteriors no hagin de patir per tocar el sostre amb el cap. Els sedan o compactes tradicionals, en canvi, generalment no ofereixen interiors tan amples o diàfans com els de les variants familiars.

Els cotxes de tall familiar presenten més capacitat i habitabilitat, però generalment també són més cars, lents i consumeixen més carburant

Però no tot són flors i violes a favor dels cotxes de tall familiar. I és que d’entrada aquestes versions són entre 1.000 i 2.000 euros més cares (en ocasions la diferència pot superar els 3.000 euros) que el model sedan del qual deriven, i al ser una mica més llargues, més pesants i amb pitjor coeficient aerodinàmic acostumen a presentar uns consums de carburant una mica més elevats i un comportament dinàmic una mica pitjor que les versions estàndard.

Aquest últim punt -pitjor comportament dinàmic- però, és una veritat que podem posar en entredit. Les carrosseries familiars tenen un gran predicament entre els compradors europeus, i això fa que hi hagin casos comptats on les variants familiars són tan o més dinàmiques que les variants de tres cossos. Un exemple extrem del que estem dient és l’Audi RS6, un esportiu de 610 CV que només es pot configurar amb la carrosseria Avant o familiar.

En la mateixa línia es troba el nou León Cupra ST R (el que serà l’últim model de Cupra dins de Seat) amb una versió R associat a la carrosseria familiar de 300 CV i tracció integral 4Drive capaç de fer suar de valent a qualsevol rival esportiu. En l’extrem oposat trobem l’Alfa Romeo Giulia, la berlina més esportiva del mercat que només es ven en format sedan de tres volums, obviant la carrosseria SW o familiar.