Seat Tarraco: ben carregat, però sense folre ni manilles

Ja no preteníem que sonés el pasdoble Amparito Roca, tan tradicional de les festes de Santa Tecla, que justament se celebren aquesta setmana. Però, home, ja que érem a Tarragona, al cor de la ciutat, a la Tarraco Arena Plaça (TAP) -l’antiga plaça de toros, degudament condicionada per a l’ocasió-, potser sí que hauria estat bé algun gest de complicitat amb la ciutat i el país que dimarts passat va acollir la presentació internacional del nou cotxe de Seat, el Tarraco.

Ja no preteníem que, tot i que érem on érem, l’acte de presentació del Tarraco hagués comptat amb alguna exhibició castellera que segur que hauria agradat als més de 250 periodistes vinguts de 22 països diferents. Però, home, ja que érem a Tarragona, potser sí que hauria estat bé començar l’acte amb una salutació en català: no ho sé, un parell de paraules, almenys.

Segur que fins i tot a Josep Fèlix Ballesteros, l’alcalde de la ciutat, li hauria fet gràcia la iniciativa, encara que la seva presència es va limitar a un estàtic posat institucional per aplaudir un cotxe amb un nom que va sortir d’entre les propostes de 140.000 persones de tot el món que van participar en la convocatòria #SEATbuscaNombre. La decisió final es va retardar una mica, recordem-ho, ja que fa un any la tensió que hi havia a l’estat espanyol va esporuguir alguns responsables de comunicar segons quins noms.

L’acte va ser impecable, a l’alçada de l’espectacular tercer SUV de Seat, el primer model d’aquesta casa que construiran a la fàbrica central del grup Volkswagen a Wolfsburg (Alemanya) i que, segons el president de la companyia, Luca de Meo, “forma part de la inversió de 3.300 milions d’euros entre el 2015 i el 2019”.

La TAP es va guarnir amb una escenografia impressionant, reforçada amb un magnífic joc d’efectes audiovisuals que resultava imponent. I al bell mig de la plaça hi havia els tres principals noms del cartell: el mateix Luca de Meo, Matthias Rabe (vicepresident executiu d’investigació i desenvolupament de la marca) i Alejandro Mesonero-Romanos (director de disseny de Seat), a qui el president va presentar com a maestro en el moment de passar-li la paraula.

Un SUV imponent

Tot estava preparat al més mínim detall. L’organització fins i tot tenia previst un pla B per poder treure Ballesteros del lloc d’una manera alternativa per si es materialitzava el propòsit expressat per alguns CDR de manifestar-se en contra de l’alcalde socialista. Però el gran protagonista de la jornada lluïa al centre de l’arena: el Tarraco, un imponent SUV que fa 4,73 metres de llarg (37 centímetres més que l’Ateca) i amb un maleter de 760 litres de capacitat (250 més que el primer SUV de Seat). Aquest és el segon cotxe de la marca que pot encabir fins a set passatgers després del monovolum Alhambra, que, tot i algunes especulacions sense fonament, seguiran produint tal com va confirmar dimarts a aquest diari el Dr. Rabe.

El Tarraco forma part del pla de Seat de llançar un model nou cada sis mesos. L’aventura ja ha començat amb el que s’ha convertit en el nou vaixell insígnia de la firma, que destaca per la bellesa d’un disseny exterior captivador -amb un frontal on crida l’atenció una graella molt contundent, presidida per la essa de Seat, un logotip cada vegada més gran i assertiu que confirma com n’estan de cofois a la marca de fer cotxes com aquest- i amb una part posterior amb molta personalitat.

“El Tarraco reflecteix tot el nostre amor i passió pel detall. Som fidels a la nostra filosofia: si sembla bo, és que és bo”, va explicar Alejandro Mesonero. I, en aquest sentit, pendents de la prova dinàmica que farem a La guantera, on aprofundirem com cal en aquest cotxe, aquest SUV, més que bo, sembla molt bo.

La mitjana d’edat dels compradors de Seat està deu anys per sota de la del mercat. Això ha sigut possible gràcies a productes tan frescos com l’Ibiza. Ara el Tarraco, amb el qual Seat vol convertir-se en una marca més global atacant mercats com el xinès o el sud-americà, es dirigeix a un públic més madur que difícilment trobarà en aquest model el seu primer Seat.

“Fer un cotxe tan gran, amb tanta tecnologia, i que fa servir materials i qualitats tan bons ens dona molt de camp per treballar i crear -explicava a l’ARA Joaquín García, responsable de disseny exterior de la marca-. El Tarraco ens avança com seran algunes de les línies de disseny de models futurs”, reforçava García.

Això ho vam poder comprovar amb l’esbós del nou León, en especial el CUV que comercialitzaran inicialment a través de la marca Cupra amb la versió més sofisticada abans que les més populars signades per Seat, i que Rabe va mostrar d’esquitllada.