No hi ha treva ni vacances per als fabricants

En aquesta època és quan es venen més cotxes. Els fabricants no paren de promocionar tota mena d’estratègies per moure les vendes, sobretot de cara a un setembre incert. L’entrada del WLTP, el nou sistema per mesurar consums i emissions, pot disparar els preus d’alguns models. Cal avançar feina

DE L’AVIÓ AL COTXE

El sistema Head Up projecta al vidre del cotxe tota mena d’informacions que permeten al conductor no apartar la vista de la carretera per rebre-les. El problema en molts casos és que si l’usuari fa servir ulleres de sol polaritzades aquestes dades no són visibles. Ford ho ha solucionat amb una tecnologia que ve dels avions de combat i ja la incorpora de sèrie als seus cotxes.

VOLA SOBRE L’AIGUA

El llac navegable de Coniston Water, a Anglaterra, ha sigut l’escenari del rècord mundial de velocitat obtingut per una embarcació propulsada per energia elèctrica. L’empresa Jaguar Vector Racing ha fet una embarcació equipada amb la tecnologia elèctrica desenvolupada per Williams Advanced Engineering i ha obtingut la marca de 88,61 milles per hora.

FESTA DE FURGONETES

Més de 5.500 entusiastes de les furgonetes Volkswagen es van tornar a concentrar per quinzè any a Sant Pere Pescador. La convocatòria va reunir 730 unitats de la Transporter creada pel fabricant, tota una icona de la mobilitat durant 7 dècades. Entre els assistents hi havia Gisela Pulido, deu vegades campiona del món de kitesurf i usuària d’aquests automòbils.

AUDI FARÀ TAXIS AERIS

Les ciutats estan saturades. Cal buscar més espai més enllà dels seus carrers. Audi ha arribat a un acord amb el govern d’Alemanya per desenvolupar la construcció del Pop Up Next, un prototip elèctric que permetrà estendre la mobilitat horitzontal a la vertical. El projecte Urban Air Mobility permetrà transportar persones per les carreteres... però també per l’aire.

EL VALOR D’UN GEST

Honda Espanya promou la campanya El valor d’un gest, consistent en fer virals selfies en les quals els protagonistes apareixen amb un nas de pallasso com els que porten els Doctors Rialla de la Fundació Theodora. Per cada fotografia, la marca donarà un euro a aquesta entitat, que treballa per fer més agradable la vida dels nens hospitalitzats per malalties greus.

CARREGADOR DE LUXE

Els carregadors domèstics per a vehicles elèctrics no sempre són objectes amb gaire disseny. De la unió d’un creador del prestigi de Philippe Starck i d’una marca com Bentley neix el Power Dock, un exercici de finesa propi de dos noms com aquests. Aquest element ha nascut com a complement al luxós SUV Bentayga Hybrid, que sortirà al mercat a finals d’any.

EL LEXUS DEL MAR

El 2019 començarà la comercialització del Lexus Yatch, un vaixell de luxe amb capacitat per a quinze passatgers que han desenvolupat amb la companyia americana Marquis-Larson, especialitzada en iots d’alta gamma. L’embarcació, de 13 metres de llarg, portarà motors V8 com els d’alguns dels seus cotxes, adaptats per a la nàutica, i navegarà a 49 milles per hora.

UNA JAQUETA SÀVIA

Un grup de treballadors de Ford ha desenvolupat una jaqueta que ajuda els ciclistes a orientar-se millor i a advertir els altres usuaris de les maniobres. Gràcies a la connexió amb el navegador d’un smartphone, les mànigues vibren i s’il·luminen quan el ciclista canvia de direcció, la jaqueta porta un llum que avisa de la frenada i emet senyals acústics si es reben missatges o trucades.

NZI PER A ‘OFF-ROAD’

Encara que la majoria dels cascos que produeix aquest fabricant murcià són per a carretera o ús urbà, ara han fet una incursió en el motociclisme de muntanya amb el model Mad Carbon. Com diu el seu nom, la principal característica és que està fet en fibra de carboni Aerospace, que fa que sigui molt lleuger. Disponible en tres acabats diferents i en talles que van de la XS a la XL.

EL NAVEGADOR DEL RACC

Juntament amb el consorci inLane, del qual formen part Tom Tom, Honda, Intel i Vicomtech, el RACC ha participat en el desenvolupament d’un navegador d’alta precisió que permet localitzar en quin carril de la via per on circula hi ha el cotxe equipat amb aquest dispositiu. L’eina ofereix als conductors indicacions molt més precises que els navegadors actuals.

CIVIC, MULTIMILIONARI

Des que va néixer el 1972, l’Honda Civic ha venut 25 milions d’unitats de les deu generacions que hi ha hagut. D’aquesta manera, no únicament s’ha convertit en el cotxe més important de la marca (un de cada quatre Honda és un Civic), sinó també en el segon més venut en tota la història de l’automòbil. A l’estat espanyol n’han venut 115.000 unitats des del 1998.

ANIVERSARI ESPECIAL

Alfa Romeo va celebrar el dia 24 el seu 108è aniversari. Per celebrar-ho, la marca del biscione ha tret dues edicions especials del Giulia i l’Stelvio Quadrifoglio que serveixen també per retre homenatge al circuit de Nurburgring. De cadascuna de les dues només en faran 108 unitats, que aniran equipades amb complements i accessoris molt exclusius.