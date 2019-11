Mercedes EQC: el silenci dels músics de Bremen

Al mes de maig, en ocasió del Saló de l’Automòbil de Barcelona, Mercedes es va convertir en protagonista quan va triar la capital catalana per a la presentació mundial de l’EQC, el primer SUV totalment elèctric de la marca de l’estrella. Aquest cotxe marca el començament de l’electrificació de la firma alemanya, i és el primer membre de la família EQ, que de moment ja ha representat una provisió de 10.000 milions d’euros per part seva. Aquesta nissaga de vehicles es fonamenta sobre tres pilars. El primer està constituït per models que utilitzen la tecnologia EQ Boost, que fa servir una bateria de 48 volts. El segon el formen els cotxes EQ Power i EQ Power+, que són els híbrids endollables de la marca. I el tercer puntal d’aquesta ofensiva energètica són els EQ, cotxes totalment elèctrics, com el protagonista de La guantera d’avui. Tot plegat dibuixa un horitzó a partir del qual Mercedes tindrà a finals de l’any vinent un catàleg amb no menys de vint models electrificats, i que té com a objectiu electrificar tota la gamma per al 2022. Un camí que suposa unes inversions de més de 31.000 milions d’euros.

L’EQC, que ja hem tingut ocasió de provar en diversos recorreguts de tota mena, el fan a la fàbrica que Mercedes té a Bremen, a la mateixa cadena on produeixen altres models que també segueixen aquesta filosofia sostenible a la qual s’ha apuntat el constructor.

Les bateries d’aquest cotxe, el pulmó que fa bategar el cor dels seus propulsors elèctrics, les fa una filial del grup Daimler a nou factories que, a més de l’europea, també tenen als Estats Units, Tailàndia i, per descomptat, a la Xina, d’on procedeixen la majoria de piles que alimenten els models elèctrics que tenim al mercat.

Per fer aquest model, la casa matriu ha desenvolupat més de 200 prototips en els últims quatre anys, i ha realitzat tota mena de proves en les condicions més extremes, com les que van fer al desert d’Almeria a més de 50 graus. L’EQC és un cotxe molt dinàmic, capaç d’oferir una potència equivalent a 408 cavalls, i una resposta fulgurant que li permet cobrir el 0 a 100 en només 5,1 segons. Tot això arriba des de la combinació de dos motors elèctrics diferents, de 150 kW, un per cada eix.

Sis mòduls de bateries situats sota el seient s’encarreguen de proveir l’energia necessària per fer-los funcionar, juntament amb diferents sistemes de recuperació, principalment de la frenada. Aquestes bateries tenen una garantia de vuit anys, o de 160.000 km. Quan l’usuari arribi a aquest termini, aquest conjunt de piles encara estarà al 70% de la seva capacitat de càrrega, mantingut en bones condicions gràcies al sistema de refrigeració d’aquests elements. La capacitat de càrrega és de 80 kWh, regenerable amb tres opcions diferents: des d’un endoll domèstic convencional; amb corrent alterna (pública), que ens ocuparà onze hores, o amb càrrega contínua (ràpida), que ens permetrà fer un 80% de la càrrega en 90 minuts.

Després d’haver tingut oportunitat de conduir l’Audi E-Tron o el Jaguar i-Pace, val a dir que el Mercedes EQC, el tercer gran SUV de caràcter exclusiu i totalment elèctric que trobem al mercat local, té els mateixos avantatges que els seus rivals... i també alguns dels seus inconvenients. El comportament dinàmic del cotxe és impecable, tot i el seu elevat pes (2.495 quilos, dels quals 652 corresponen a les bateries), que penalitza una mica la frenada, sobretot quan encara no t’has acostumat a les inèrcies d’aital magnitud, i tenint en compte que aquest cotxe corre i, sobretot, accelera molt. Aquesta pega, però, només la notarem en carreteres amb revolts, ja que el tacte de conducció en autopistes i autovies és excel·lent. Una vegada ens hem acostumat a jugar amb les lleves que porta al darrere del volant per optimitzar la recuperació de l’energia dissipada en les frenades, i quan ja li sabem treure tot el suc als diferents modes de conducció que ofereix la seva electrònica, la conducció d’aquest cotxe -amb un disseny i uns acabats força complets i elegants-és molt agradable.

Un SUV que mira d’avançar-se al seu temps

A Mercedes han treballat moltíssim per reduir els sorolls de fregament de l’EQC, a base de col·locar silentblocks en diversos punts del cotxe. Un esforç que, de tota manera, queda una mica enfosquit per l’excessiu rumor procedent dels neumàtics, que no estan a l’altura del conjunt.

Aquest SUV destaca per disposar d’una electrònica molt útil, al servei de l’usuari, com la que aconsella una conducció més eficient. També cal remarcar el sistema multimèdia MBUX, ja conegut d’altres models de la casa, que aquest cop incorpora alguns continguts específics per a un elèctric, com l’estat de la càrrega o l’autonomia disponible. En col·laboració amb la xarxa Ionity, que també impulsen altres fabricants, estan treballant en una aplicació que informa dels punts de càrrega més pròxims, així com del preu de l’energia, i amb l’opció de poder-la pagar a través d’aquest recurs.

F itxa tècnica

PREU: des de 77.425 €

EMISSIONS: 0 g/km

MOTOR: 2 elèc. de 150 kW (408 CV)

BATERIES: ions liti, 80 kWh

AUTONOMIA: 445-471 km, segons el fabricant

TRACCIÓ: a les 4 rodes, variable

MIDES: 4761x2096x1623 mm

PES: 2.495 kg

CAPACITAT MALETER: 500 l

L’estrella s’il·lumina

Els híbrids s’estenen

Tenint en compte que un 90% dels desplaçaments que fem en cotxe són per fer menys de 50 quilòmetres, a Mercedes estan fent créixer la seva oferta en híbrids endollables. Les tres últimes incorporacions a la seva gamma les trobem dins de les famílies dels Classe A i Classe B, així com el nou GLE 350 4Matic. Són models que s’afegeixen als híbrids que ja coneixíem de les classes S, E i C presentats durant l’any 2018.

Estètica sostenible

El Saló de Frankfurt ens va donar l’oportunitat de veure el Vision EQS, un concept car que suposa un exercici imaginatiu per continuar avançant en l’electromobilitat. Aquest show car de Mercedes ens avança com seran les berlines elèctriques de luxe del futur. Un cotxe amb un disseny impactant, fet amb materials molt sofisticats i construït de manera pràcticament artesana. A destacar, els llums Digital Light i un interior com si fos un iot de luxe.