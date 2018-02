Hyundai i30 Fastback: l’equilibri racional

A l’agenda de Hyundai tenen anotat el 2021 en vermell. Per aquell any s’han proposat ser la primera marca asiàtica a Europa. L’objectiu passa per presentar des d’ara fins aleshores trenta models nous. El ritme que porten pot fer-ho possible. L’any passat van vendre 523.858 cotxes a Europa, un 3,3% més que el 2016. A l’Estat, amb 55.219 matriculacions, el creixement encara va ser superior: un 8,47%. Els últims cinc anys les vendes a Espanya en el canal d’usuaris particulars s’han disparat un 121% gràcies a productes de molta acceptació com el SUV Tucson.

Per aquest curs confien créixer un 12%, fins a enfilar-se a les 62.000 unitats que esperen distribuir a través dels 81 concessionaris (i 172 punts de venda) que Hyundai té a l’Estat. Aquesta ofensiva compta amb el llançament de cotxes com l’i30 Fastback, la quarta declinació sobre la base de l’i30, tot esperant l’i30 N que arribarà l’any que ve.

Els cotxes de la família i són el pilar del negoci de la marca en la part del mercat amb més valor comercial. Tant és així, que quan s’acabi al 2018 hauran venut un milió d’unitats a Europa de les diferents versions de l’i30. El Fastback ja el podem trobar a les botigues del fabricant coreà que, amb el primer cupé de cinc portes del segment C, es converteix en la primera marca generalista que té un cotxe d’aquestes característiques.

El primer argument de vendes d’aquest vehicle és el seu disseny. El 1974, Hyundai ja va fer una primera incursió en aquesta tipologia de cotxes, amb un concept que partia d’un dels seus primers models més populars: el Pony. Des d’aleshores no han deixat de fer cupés. L’èxit que a finals dels noranta va tenir el Cupé en llocs com València va ser tot un fenomen per estudiar.

Si comparem el Fastback, que fa 445cm de llarg, amb la versió de l’i30 de cinc portes, veiem que és 25 mil·límetres més baix i 115 mil·límetres més llarg. Aquestes modificacions marquen una fluïdesa de línies que apunta a la personalitat dels grans turismes, sobretot gràcies al pronunciat descens del vidre posterior, que li dona un aire més esportiu.

Al davant els llums amb tecnologia led i la graella que presideix un frontal molt generós fan que la sensació sigui d’estar contemplant un cotxe molt musculat, encara que les línies més afinades dels lateral l’estilitzen una mica. Els passos de roda, que poden acollir llandes de 16, 17 o 18 polzades (totes de 12 radis), segons la versió triada, accentuen aquesta sensació de robustesa.

Aquest i30 arriba amb cinc nivells d’acabat i amb tres opcions d’estil per a l’interior. La carrosseria la podem triar entre onze colors diferents (3 de perlats, 6 de metal·litzats i 2 de sòlids).

Les opcions de motor ja són conegudes. Dos turbos de gasolina: un 1.0 de tres cilindres, que dona 120 cavalls combinat amb un canvi manual de sis velocitats; i un 1.4 de quatre cilindres, amb vint cavalls més, i que en aquest cas també permet la possibilitat del canvi automàtic, de set relacions.

El resultat de la prova dinàmica

El primer que vam notar en la prova dinàmica és que el disseny de la part posterior condiciona una mica la visibilitat del retrovisor central. Quan ens hi vam acostumar, però, no va suposar un inconvenient important.

Ens va agradar molt el comportament de la suspensió, que, més rígida en aquesta versió, i combinada amb una alçada del xassís menor, permet una conducció més reactiva i àgil que no penalitza gens la comoditat dels passatgers (i això que ens vam equivocar de recorregut i vam fer un bon tros de la prova per una pista que semblava més adequada per a un SUV que no pas per a un cupé compacte, com és el cas). En marxa no hem de deixar de recordar que aquest cotxe, creat a Europa per a un mercat global, el van posar a punt al recargolat circuit de Nordschleife. Tothom dret, sisplau.

Com calia esperar, la connectivitat i l’equipament de seguretat són màxims. El sistema SmartSense (cinc estrelles Euro NCAP) governa fins a vuit sistemes de seguretat dignes d’un cotxe gairebé premium. Aquesta sensació la corroboren elements com una pantalla de vuit polzades o l’opció de tenir seients amb calefacció.