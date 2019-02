Gamma Jeep: nascuts salvatges, però refinats

A la cuina, quan ens referim a una màquina de triturar és probable que parlem d’un túrmix ; si ho fem sobre un batut de xocolata, no serà estrany si utilitzem la paraula cacaolat. A l’oficina, quan busquem una tireta de plàstic adhesiu acostumem a demanar el cel·lo, o el típex si ens cal un líquid corrector. Al lavabo, quan fem referència a les fulles d’afaitar hi ha el costum d’anomenar-los gillette. Són alguns exemples de productes que han consolidat la seva marca com a nom genèric a l’hora de referir-nos a qualsevol objecte capaç de fer la mateixa funció. En automoció, durant molts anys, quan volíem parlar d’un cotxe amb aptituds tot terreny la paraula utilitzada era jeep.

Aquesta marca va néixer el 1941, amb una vocació militar i amb “propòsits generalistes”, que és al que es referien els seus creadors quan deien del seu cotxe un GP ( general purposes ) que, llegit, sonava en el seu idioma com a jeep.

Després de fer fàbriques per tot el món i d’uns anys d’estabilitat comercial, Jeep viu recentment una revifada. A Europa les vendes s’han multiplicat per sis des del 2010, i han passat de vendre 700.000 unitats a fregar els dos milions. A l’Estat espanyol l’èxit encara ha estat més gran, i s’han arribat a les 8.500 matriculacions l’any passat. Actualment, la gamma de vehicles Jeep està formada per cinc models que, per al 2022 s’ampliaran a vuit. Arribat el moment, cadascuna d’aquestes versions tindrà, també, l’alternativa elèctrica o híbrida endollable. Des de finals del mes de setembre els concessionaris de la marca disposen de les noves generacions de tres dels Jeep amb més acceptació: Renegade, Cherokee i Wrangler.

Renegade: el petit de la família

Des de l’any 2014 han despatxat més de 800.000 unitats del primer Jeep que fabriquen fora dels Estats Units, i que té una vocació més urbana tot i el seu inqüestionable aspecte off-road. La versió que acaba de sortir recorda al Wrangler, sobretot gràcies al frontal contundent, als llums led del davant i a les òptiques posteriors, amb la tradicional forma d’X de la marca. Per dins, l’habitacle traspua funcionalitat, amb molts forats per tot arreu per poder-hi transportar diversos objectes. Cal destacar el seu nivell de connectivitat, que podem gestionar a través d’una pantalla central de fins a 8,4 polzades.

També senyalarem els nous motors Firefly de gasolina, amb injecció directa. Fets en alumini, permeten un estalvi d’un 20% del consum i destaquen per ser molt elàstics, gràcies al turbocompressor de geometria variable. També cal tenir en compte les versions dièsel, amb potències que van dels 120 als 170 cavalls. El Renegade està disponible en cinc interpretacions, que comencen amb la d’accés, la Sport, i acaben amb la més sofisticada, la Trailhawk.

Cherokee: apte per a tot

La història del Cherokee va començar fa 44 anys, el 1974. Des d’aleshores han venut quatre milions d’unitats que ara arriben a la cinquena generació, la quarta que entra a Europa. Per dins, el nou Cherokee encara és més luxós que l’anterior, amb materials de primer nivell i un equipament màxim. Cal destacar la gran capacitat del maleter (570 litres). Per fora té elements que el situen a mig camí entre el Gran Cherokee i el Compass, cotxes que tenen també un propòsit multifuncional. En marxa ens va agradar moltíssim, tan en carretera com per pista. En aquest últim àmbit és d’agrair els tres sistemes de tracció, en funció de l’estat del terreny per on circulem. La versió dièsel de 2.2 litres i 195 cavalls de potència, la podem triar amb tracció al davant o als dos eixos, i amb canvi manual o automàtic. La de gasolina, amb un motor 2.0, entrega 270 CV, i només està disponible en 4x4 i amb una caixa automàtica de nou relacions.

El Cherokee nou equipa la quarta generació del sistema U-Connect, i incorpora més de 75 dispositius de seguretat i d’ajuda a la conducció.

Wrangler: la llegenda continua

Inspirat en el Willys MA que feien servir els militars, aquest és el Jeep amb mes capacitat off-road que han fet mai, i que ja ha superat els cinc milions d’unitats venudes. El Wranger és, en realitat, tres cotxes en un: l’Sport, que és la versió d’accés, el Sàhara, per un ús més urbà, i el Rubicón, el més apte per enfilar-se a tot arreu. Ara aquest cotxe té un comportament més amable per carretera, gràcies sobretot a la transmissió Comand-Trac, tot i ser un 4x4 permanent. Pendents de l’arribada d’un híbrid prevista per al 2020, de moment el trobem amb motor turbodièsel 2.2 de 200 cv, o amb un 2.0 gasolina de 270. Tot i ser un off-road pur, fet per superar tots els obstacles, destaca pel nivell de comoditat adquirit i per la gran tecnologia que equipa, que no té res a veure amb el que coneixíem d’abans.