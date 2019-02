Cruisym 125: quan s’acaba la ciutat comença una nova vida

La marca de motos SYM va néixer fa més de seixanta anys a Taipei, però ben aviat es va traslladar a Taiwan. En la seva història més recent ha incidit molt en la producció de maxiescúters. Això ha fet que el catàleg d’aquesta firma hagi inclòs models com els GTS, Cityco, Joyride, Joymax i Maxsym. SYM va entrar al mercat estatal l’any 2005, i precisament el model d’accés va ser la GTS 250, un clar representant d’aquesta mena de vehicle. Des de fa quatre anys, la quota de vendes dels escúters de 125 ha crescut notablement al mercat espanyol, on aquesta firma compta amb la xarxa de distribució de Motos Bordoy.

El propòsit d’aquest representant per a l’àmbit local és convertir SYM en la quarta del rànquing de vendes a Espanya, darrere Honda, Yamaha i Kymco. Un dels grans puntals per fer realitat aquest propòsit és l’escúter Cruisym, que ja acumula un cert recorregut comercial, amb un notable èxit.

La remodelació d’aquest maxiescúter que avui ens ocupa ens avança cap on aniran en el futur més immediat els models d’aquest fabricant asiàtic dins del segment al qual pertanyen aquests vehicles. La nova generació del Cruisym continua sent un escúter dels anomenats GT, però ara potser amb un enfocament més esportiu. El motor que incorpora, de 14,3 CV, és una evolució del que ja coneixíem en el Joymax, el best seller d’aquesta marca. La millora d’aquest propulsor fonamentalment es basa en un exhaustiu tractament tèrmic de les peces internes sotmeses a fregament continuat. Això garanteix un desgast més baix d’aquests components i, per tant, una durada superior. A més, aquestes mesures optimitzen la gestió energètica d’un motor que, lògicament, pertany a la nova generació dels Euro4, i que destaca pel baix nivell d’emissions i de consum. Però el punt fort d’aquest escúter és el disseny, totalment renovat, avantguardista i que destil·la tecnologia per tot arreu.

El nou SYM té unes mides molt generoses, ja que l’aspecte ens fa pensar inicialment que no estem davant d’una 125 sinó d’una moto més grossa. Destaca sobretot el seu imponent frontal, que inclou un far doble que utilitza tecnologia led, i una cúpula bastant alta, de dimensions molt potents, que podrem ajustar (però no en marxa) al nostre gust i morfologia. La posició de conducció és molt còmoda, com vam comprovar pel recorregut de prova que vam fer per tota classe de carreteres de l’Empordà, i ve condicionada per la plataforma inclinada per repenjar-hi els peus i pel seient de doble alçada. Tot i aquestes mides importants, la moto es governa amb comoditat des dels 75 cm d’alçada d’aquest seient, ja que la distribució dels pesos està molt encertada.

Encara que el Cruisym està enfocat per a un ús imminentment ciutadà, tant les prestacions com l’equipament permeten fer-lo servir per a una conducció interurbana més que solvent, tal i com vam poder experimentar. I entre aquest equipament convé destacar, a més del sistema d’il·luminació ja comentat, l’espai de càrrega sota el seient amb capacitat per a dos cascos integrals, la connexió USB per vincular-hi diferents dispositius o la presa de corrent de 12 volts situada darrere de l’escut frontal. Però, sobretot, cal fer esment del bon nivell en matèria de seguretat d’aquesta moto, com ho demostra que els dos frens de disc de la moto portin un sistema ABS que porta la signatura de la prestigiosa casa alemanya Bosch.

El Cruisym ha despertat fins ara l’interès d’usuaris masculins (82%), un 49% dels quals tenen una edat situada entre els 35 i els 50 anys. Amb el canvi d’enfocament, Motos Bordoy busca un perfil d’usuari més variat. D’entrada, més dones, i usuaris més joves que busquin un bon dispositiu de mobilitat per a la ciutat, que valorin el disseny i la capacitat de càrrega d’aquesta moto; i també conductors que puguin convalidar el carnet de portar cotxe, sense haver-se d’examinar per dur el de moto.

El Cruisym està disponible en quatre colors i en la fase de llançament inclou el primer any d’assegurança i ve avalat per una garantia de 5 anys.