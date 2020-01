Geely s'interessa per Aston Martin

Segons apunta el Financial Times, la multinacional xinesa Geely, un dels fabricants automobilístics més grans del món –controla Volvo i Lotus, és copropietària de Smart i té una paquet accionarial important a Daimler, matriu de Mercedes-Benz– està negociant una entrada de capital molt significativa a Aston Martin amb el seu propietari actual, el milionari britànic Lawrence Stroll.

Segons apunta el Financial Times, els xinesos estan disposats a invertir uns 200 milions de lliures (235 milions d'euros al canvi actual) per un 19,9% de les accions d'Aston Martin, un dels pocs fabricants de cotxes de luxe i esportius que no està sota el paraigua de cap gran grup automobilístic.

I és que Aston Martin té algunes dificultats per competir per si sol en un segment amb rivals com Ferrari (controlada pel gran imperi Agnelli), Lamborghini, Bugatti, Porsche i Bentley (tots dins el grup Volkswagen) o Rolls-Royce (controlat per BMW). Si bé és cert que els de Gaydon ja havien arribat a acords altres vegades amb Mercedes-Benz (Daimler posseeix un 5% d'Aston Martin) per utilitzar els seus motors i les seves tecnologies, ara per ara Aston Martin no pot comptar amb el múscul financer ni amb la xarxa comercial dels seus competidors. A més a més, una hipotètica participació de Geely (propietària de Lotus) obriria la porta a la col·laboració entre les dues marques, que podrien compartir plataformes i mecàniques i estalviarien costos estructurals d'inversió i desenvolupament.

El 2019 ha sigut un any negre per a Aston Martin, que ha vist com disminuïen un 8% les vendes i es reduïa un 13% el marge de benefici operatiu. De fet, les accions de la companyia han patit un descens espectacular i han passat de cotitzar-se a 33 lliures per acció l'octubre del 2019 a tan sols 4,69 lliures aquest mes de gener, però van arribar a cotitzar-se en tan sols 3,71 lliures l'estiu passat.

A banda de Geely, els britànics d'Aston Martin tenen altres pretendents. El canadenc Lawrence Stroll, una de les grans fortunes del món i propietari de l'equip Force India de Fórmula 1, també ha mostrat interès per adquirir la companyia.

Mentrestant Aston Martin confia poder redreçar part de les vendes amb el llançament del seu primer SUV, el DBX. I és que els totcamins de luxe semblen una taula de salvació per als fabricants de cotxes esportius i de luxe: sense anar més lluny, Lamborghini ha doblat les vendes gràcies al seu Urus i Rolls-Royce ha venut més de 5.000 unitats del seu Cullinan aquest 2019.