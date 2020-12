El patinet elèctric d’Audi costa 849 euros i té 65 quilòmetres d’autonomia

Seguint els passos de Seat, els alemanys d’Audi han presentat el seu primer model de mobilitat sostenible urbana, un patinet elèctric anomenat Audi Electric Kick Scooter que en realitat és el mateix vehicle de mobilitat personal urbà que el patinet Seat Mó ekickScooter que ja coneixem des de fa algunes setmanes.

El primer patinet de la marca dels anells té un preu de venda de 849 euros (exactament 50 euros més que el model de Seat) i gràcies al seu motor elèctric de 350 kW de potència arriba a una velocitat màxima de 20 km/h.

Gràcies a les seves bateries de liti de 551 Wh de capacitat, el nou Audi Electric Kick Scooter presenta una autonomia teòrica d’uns 65 quilòmetres i triga unes sis hores a carregar-se del tot en un punt o endoll domèstic.

Aquest Audi Electric Kick Scooter ha estat desenvolupat per la marca d’Ingolstadt amb la col·laboració de Segway, i disposa de diversos elements tecnològics com ara un llum led, sistema de frenada regenerativa, connexió amb el nostre telèfon mitjançant Bluetooth i tres modes de conducció anomenats Eco, Standard i Sport que modifiquen l’entrega de potència del motor i l’autonomia del vehicle.

Igual que el seu germà bessó de Seat, el patinet d'Audi també presenta unes dimensions prou significatives, perquè arriba a 1,16 metres d’alt i 1,20 de llarg, i té un pes declarat de 19 quilos, cosa que el fa poc pràctic per maniobrar o haver d’agafar-lo en braços per pujar escales o col·locar-lo al maleter del cotxe, per exemple