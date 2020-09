El patinet elèctric de Seat costa 799 euros i arriba als 65 quilòmetres d’autonomia

Ja fa temps que sabem que Seat es vol convertir en alguna cosa més que un simple fabricant de cotxes, i la seva gamma de productes l’orienta cada vegada més cap a convertir-se en un proveïdor de solucions de mobilitat urbana diferents.

El Seat Mó eKickScooter 65 és el segon patinet elèctric de la marca catalana, que no deixa de ser una versió millorada i amb més autonomia del primer model. El nou Mó eKickScooter 65 és un patinet amb frens de tambor en l’eix davanter i elèctric en la roda posterior, i incorpora un nou sistema d’enllumenat més potent, nous reflectors i fins i tot una pantalla digital integrada en el manillar que fa les funcions de quadre d’instruments.

Aquest patinet elèctric arriba als 65 quilòmetres d’autonomia gràcies a les seves bateries de 551 Wh, i gràcies al seu motor elèctric de 350 W pot assolir una velocitat punta de 20 km/h i superar desnivells i pendents de fins un 20% d’inclinació.

El Mó eKickScooter 65 es pot carregar en un endoll domèstic en unes sis hores, i presenta unes dimensions prou significatives, ja que arriba als 1,16 metres d’alt i 1,20 de llarg, i té un pes declarat de 19 quilos, cosa que el fa poc pràctic per maniobrar amb ell o haver d’agafar-lo en braços per pujar escales o col·locar-lo al maleter del cotxe, per exemple.

El punt fort d’aquest patinet, més enllà de la seva gran autonomia, és la seva compatibilitat amb els smartphones d'última generació, que permeten consultar detalls com ara l’estat de càrrega de la bateria del patinet des del nostre telèfon mòbil.

Per acabar, cal recordar que Seat demana 799 euros pel seu Mó eKickScooter 65 i que aquest ja es pot comprar en la pàgina web de Seat, però que els treballadors de la marca (o d’altres marques del grup Volkswagen) tenen un descompte que els permet comprar aquest patinet amb 65 quilòmetres d’autonomia per 599 euros. Tot i que pot semblar un preu una mica car, cal recordar que els patinets elèctrics d'altres companyies com Audi o BMW ofereixen autonomies inferiors a la del patinet català per un preu sensiblement superior.