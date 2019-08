L’ocàs del dièsel dispara les emissions de CO2

La mitjana de les emissions de CO2 a l’estat espanyol durant els primers sis mesos de l’any ha pujat fins als 118 grams per quilòmetre, cosa que suposa un increment d’un 1,7% respecte al mateix període del 2018, segons explica Faconauto, la patronal dels concessionaris espanyols.

Aquest panorama no és una excepció a Europa, ja que les emissions de CO2, el principal gas responsable del forat de la capa d’ozó, no han parat de créixer durant els últims anys al Vell Continent, allunyant els objectius de reducció de les emissions fixats pels principals governs europeus fa uns anys.

I és que els cotxes dièsel, ara a l’ull de l’huracà de les institucions públiques i els grups ecologistes, emeten entre un 20% i un 25% menys de CO2 que els cotxes amb motor de gasolina, i ara mateix a l’estat espanyol els cotxes nous amb motor de gasolina representen el 62,4% del total, mentre que els dièsel només són un 28,3% de les noves matriculacions. Els híbrids només representen un 8,1% del total, metre que els elèctrics o els cotxes de GLP i GNC només són el 0,8% i el 0,3% del total, respectivament.

Un problema institucional

Aquesta realitat suposa un problema per a les institucions comunitàries, que volen haver reduït les emissions de diòxid de carboni (CO2) un 35% l’any 2030. Un objectiu que sembla difícil d’assolir amb les actuals circumstàncies i tendències de mercat. Els cotxes de zero emissions encara no són una opció realista per al gruix de nous compradors, bé per l’escassa autonomia dels vehicles, bé per la manca d’una infraestructura eficient per carregar-los, i segons apunta Faconauto serà en aquest context on els cotxes dièsel podran representar una opció realista per intentar assolir els objectius comunitaris en els pròxims anys.