El nou Nissan Qashqai serà elèctric (tot i que funcionarà amb gasolina)

El nou Nissan Qashqai arribarà al mercat l’any 2021 o 2022, i ho farà amb una aposta estètica i mecànica revolucionària, amb un disseny inspirat en el revolucionari IMq Concept presentat ara fa alguns mesos a Ginebra i el nou sistema de propulsió e-Power.

L’e-Power és un sistema de propulsió que utilitza dos motors elèctrics (un sobre cada eix) per arribar a una potència total conjunta de 250 kW (uns 340 CV de potència convencionals) i un parell de 700 Nm associat a un esquema de tracció total i un canvi automàtic.

Aquest sistema e-Power no necessita bateries de liti ni endolls per funcionar, ja que alimenta els dos motors elèctrics mitjançant un propulsor de gasolina 1.5 que funciona com si fos un generador d’energia i proporciona electricitat als dos propulsors elèctrics.

De fet, Nissan ja utilitza el sistema e-Power al Japó amb el nou Nissan Note e-Power, un kei car (nom que reben els petits cotxes urbans japonesos), que ha sigut un autèntic èxit comercial al país asiàtic, amb gairebé 200.000 unitats venudes durant l’any 2018. El nou Qashqai utilitzarà una versió actualitzada i millorada d’aquest sistema.

El sistema e-Power fa que el motor de gasolina funcioni sempre a un règim de revolucions constant, cosa que permet que els consums de combustible i els índexs d’emissions siguin especialment baixos. De fet, el Note e-Power homologa un consum de 2,9 litres cada 100 quilòmetres i unes emissions de CO 2 de 68 grams per quilòmetre, molt per sota de les exigències mediambientals de la UE, que exigeix que els nous vehicles de combustió no superin el llindar de 85 grams de CO 2 per quilòmetre.