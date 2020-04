El nou Kia Sorento és més segur i ecològic que mai

Ja fa un temps que vam poder conèixer com és el nou Kia Sorento, però fins ara els coreans no n’havien revelat les seves especificacions tècniques i mecàniques més rellevants. El primer que cal saber del nou Sorento és que per primer cop aquest SUV de set places disposarà de versions híbrides i híbrides endollables o PHEV.

El nou Sorento híbrid marida un motor gasolina 1.6 T-GDi amb un motor elèctric de 44,2 kW associat a unes bateries de liti de 1,49 kW. Aquest model híbrid es recarrega per si sol aprofitant l’energia cinètica del moviment del vehicle, i arriba als 230 CV de potència i 350 Nm de parell, associat a un canvi de marxes de sis relacions.

Però el Sorento no renuncia al dièsel, el combustible favorit dels compradors europeus fins no fa massa temps, i aquesta nova generació també inclou un nou motor dièsel 2,2 CDRi fabricat íntegrament en alumini i 38,2 quilos més lleuger que el seu predecessor. Arriba als 202 CV i 440 Nm de parell associat a una caixa de canvis automàtica de vuit relacions de doble embragatge.

Una altra de les novetats destacades de la quarta generació del Sorento és el nou mode de conducció Terrain Mode, que associat al sistema de tracció integral opcional li proporciona al SUV coreà més capacitat per superar amb garanties ferms de fang, neu i sorra gràcies a la gestió electrònica del control d’estabilitat i del repartiment vectorial del parell entre les quatre rodes.

Les millores mecàniques del Sorento van de la mà d’un nou bastidor més lleuger i resistent gràcies a l’ús massiu de l’acer i l’alumini, que el fan un 12,5% més rígid i un 5,3% més lleuger que el seu predecessor.

Més tecnològic i segur

A banda de les novetats mecàniques del nou Sorento, des de Kia asseguren que aquest és el cotxe més avançat que mai han fabricat fins ara gràcies a les diverses millores en tecnologia, seguretat i infoentreteniment.

El SUV de set places inclou una pantalla tàctil opcional de 12,3 polzades (és a dir, 31 centímetres) al centre de la consola que acompanya al quadre d’instruments digital i un nou sistema telemàtic UVO Connect que permet disposar d’informació en temps real sobre l’estat del cotxe al telèfon mòbil o tauleta, i que també inclou servei meteorològic o de l’estat del trànsit. A més a més, el Sorento opcionalment també pot disposar d’un sistema head-up display que projecta informació sobre la lluna davantera i un nou sistema de so envoltant signat per Bose amb 12 altaveus.

Pel que fa a la seguretat, el nou Sorento incorpora una bateria de sensors i càmeres que permeten diverses funcionalitats de seguretat com ara el sistema d’advertència de col·lisió amb detecció de vianants, ciclistes o animals, sistema de detecció d’angle mort, control de creuer intel·ligent amb velocitat adaptativa, assistència de manteniment en el carril, assistent de llums i sistema de detecció de fatiga del conductor, entre altres. Tot aquest arsenal li serveix per arribar al nivell 2 en l’escala de conducció autònoma, i podria circular pràcticament sol en carreteres ràpides i autopistes (sempre sota la supervisió del conductor). A més el Sorento inclou set airbags per als seus ocupants i estrena el primer sistema de frens multicol·lisió de Kia, que aplica automàticament els frens quan els airbags s’han obert per protegir encara més els ocupants dels impactes secundaris frontals o laterals.