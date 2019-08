Enginyers japonesos desenvolupen neumàtics capaços de generar electricitat

Sembla un invent de ciència-ficció, però podria ser una realitat ben aviat: neumàtics capaços de generar electricitat gràcies al moviment del cotxe i que puguin alliberar al motor i a les bateries del cotxe de diverses funcions auxiliars i optimitzar el seu rendiment i consum energètic.

La nova tecnologia desenvolupada pels enginyers de Sumitomo Rubber Industries i de científics de diverses universitats nipones com la d’Osaka s’anomena Energy Harvester i consisteix en dues capes de cautxú recobertes d’un fil d'elèctrode i d’una fina capa de pel·lícula o fil amb càrrega negativa que interfereix amb una altra pel·lícula amb càrrega positiva. Aquest sistema genera electricitat a mesura que el neumàtic es deforma durant la rotació i el moviment, i no interfereix ni perjudica altres sistemes de regeneració i utilització de l'energia cinètica i de frenada com la que ja utilitzen molts models híbrids i elèctrics.

Amb tot, aquest sistema –que ha rebut l’ajuda i el suport de les institucions japoneses– no és capaç de generar prou energia per moure un cotxe per si sol i ni tan sols per recarregar les bateries dels cotxes elèctrics quan aquests estiguin en moviment, però poden alliberar les bateries d’haver d’enviar energia a alguns dispositius auxiliars del vehicle com ara els sensors de pressió dels neumàtics, per exemple.