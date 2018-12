El dièsel segueix en caiguda lliure

Els cotxes dièsel estan en les seves hores més baixes en el que portem de segle a l’estat espanyol, ja que només el 30,5% de compradors de cotxes nous opten per aquest combustible. En canvi, els motors de gasolina creixen fins a arribar al 59,3% del mercat, cosa que vol dir que per cada cotxe nou dièsel se'n matriculen dos de gasolina.

Els altres grans beneficiats per la caiguda de les vendes dels motors dièsel són els cotxes híbrids i els híbrids endollables, que ja suposen el 7,2% de les noves matriculacions a tot l’estat, per bé que aquest percentatge gairebé es duplica a les zones urbanes com ara Barcelona i Madrid.

Els cotxes elèctrics encara no suposen un segment significatiu del mercat i es conformen amb un 0,7% del total de noves matriculacions, molt lluny de les matriculacions d’elèctrics al Regne Unit, França o Alemanya (sobre el 2%) i a anys llum de Noruega, on els elèctrics suposen ja el 47% de les noves matriculacions, tot i que el país és un dels principals productors de petroli de l’hemisferi nord.

Per acabar, els cotxes de GLP (gas liquat de petroli) arriben al 2,1% del total de matriculacions gràcies a l’estalvi econòmic i la disponibilitat d’aquest combustible, mentre que els cotxes de GNC (gas natural comprimit) es queden en un irrellevant 0,1% de les matriculacions.