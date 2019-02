Les marques de cotxe més fiables de 2019

Un any més la consultora nord-americana JD Power ha fet públic el seu informe anual que estudia la fiabilitat dels cotxes a la venda al mercat nord-americà. Per vuitè any consecutiu Lexus encapçala el rànquing de les marques millor valorades, mentre que Fiat i Land Rover tanquen la classificació com les marques menys fiables del mercat, segons aquest estudi.

L’anàlisi de JD Power es basa en una mostra realitzada durant els mesos d’octubre i desembre de 2018 sobre 32.952 conductors que han analitzat 177 possibles problemes de diversa gravetat en vehicles amb fins a tres anys d’antiguitat.

La primera conclusió de l’informe és que els cotxes són cada cop més segurs i fiables (han millorat un 4% de mitjana la seva fiabilitat respecte 2018), i que les averies o incidències més freqüents no són rellevants pel funcionament del vehicle, ja que es concentren en apartats electrònics com ara el control per veu, funcionament del navegador o desgast prematur de les bateries, entre altres.

La marca més fiable de l’any segons l’estudi de JD Power ha estat Toyota, amb una puntuació de 106 punts d’incidències detectades sobre cada 100 vehicles, seguida de Porsche i Toyota, amb 108 punts. Entre altres, sorprèn que marques generalistes com Buick, Kia o Hyundai obtinguin millors resultats que marques ‘premium’ com Mercedes-Benz o marques amb fama de ser molt fiables, com les japoneses Honda i Mitsubishi.

Entre les menys fiables destaca Fiat, que tanca la classificació amb 249 punts d’incidències per cada 100 vehicles analitzats, i sorprèn la mala qualificació de marques d’alt valor afegit com ara Land Rover o Volvo, amb 221 i 204 punts respectivament.