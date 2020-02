Els joves espanyols no volen cotxes elèctrics, segons un estudi del RACE

Tot i que ens pugui semblar estrany, el segment dels compradors més joves no es vol –o potser no pot?– comprar un cotxe elèctric, segons apunta un estudi del RACE (Real Automóvil Club de España) que analitza les intencions de compra de mil conductors.

De fet, només un de cada cinc enquestats es planteja comprar un cotxe nou aquest 2020, i el 57,1% dels que manifesten estar pensant en comprar-se un cotxe nou aquest any ja han decidit apostar per motors de combustió dièsel o gasolina. Els cotxes híbrids són l’opció escollida pel 25% dels enquestats amb intenció de comprar un cotxe nou, mentre que només el 7,3% es planteja comprar un cotxe totalment elèctric.

Però el que més sorprèn de l’estudi del RACE és que tots els joves entre 18 i 25 anys enquestats descarten del tot la compra d’un cotxe elèctric nou. Aquesta realitat podria explicar-se pel preu dels cotxes elèctrics, molt més cars encara que un cotxe de combustió equivalent. En canvi, el percentatge d’intenció de compra d’un cotxe elèctric és més elevat entre el públic més adult, sobretot a partir dels 60 anys, un segment de població que tradicionalment acumula una capacitat adquisitiva més gran.

Un parc envellit

L’estudi del RACE posa de manifest també que el parc mòbil dels espanyols està envellit: el 36,3% dels enquestats té un cotxe de fa més de deu anys, un 28,8% en té un d’entre 1 i 5 anys d’antiguitat i només el 6,6% tenen un cotxe nou amb menys de dotze mesos d’antiguitat.

Per mirar de rejovenir el parc mòbil espanyol, els enquestats afirmen en un 90% que caldria implementar ajudes o incentius per renovar els cotxes amb més de 10 anys d’antiguitat, i en un 82% dels casos els enquestats es plantejarien comprar un cotxe seminou o km 0 si aquest segment també rebés algun tipus d’ajuda.

Una altra dada rellevant de l’estudi del RACE apunta que la majoria dels enquestats utilitzen el cotxe per anar a treballar (el 78% del total) i que només un de cada quatre es planteja substituir el seu cotxe per un patinet o una bicicleta elèctrica. Encara n'hi ha més: el 89,5% dels enquestats afirmen que aquests vehicles urbans haurien de disposar d’alguna regulació i assegurança per poder circular, a banda de l’obligació de fer servir el casc.