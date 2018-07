[Vídeo] Audi aposta pels retrovisors virtuals

L’arribada del nou e-tron (el totcamí elèctric d’Audi) va associada a importants novetats tecnològiques com els Audi Virtual Mirror, retrovisors digitals i tàctils que avancen el futur dels interiors de la marca d’Ingolstadt i la seva aposta tecnològica.

Els Audi Virtual Mirror ofereixen una visió zenital o de 360 graus al voltant del cotxe i es poden ajustar manualment mitjançant la seva superfície tàctil, que també permet apropar o allunyar la imatge.

Les dues pantalles que substitueixen als retrovisors són superfícies OLED de set polzades i que presenten importants millores respecte els retrovisors convencionals, ja que eliminen els angles morts, milloren el coeficient aerodinàmic del cotxe i ofereixen una imatge de més qualitat.

Ara bé, aquest sistema revolucionari no és legal a Europa actualment. La normativa vigent no permet prescindir dels retrovisors convencionals, tot i que països més avançats com el Japó sí que permeten substituir els retrovisors convencionals per càmeres d’alta definició.