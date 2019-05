Els cotxes de set places més barats del mercat

Hi ha gent que per motius familiars o professionals necessita un cotxe amb una gran capacitat i modularitat interior amb fins a set places i no vol o no pot pagar o endeutar-se gaire per la compra d’un cotxe nou. Aquest perfil de compradors, molt més habitual del que podem pensar d'entrada, té una oferta limitada però encara existent que repassem ordenant els cotxes de més econòmics a menys econòmics, sempre per sota dels 20.000 euros.

Dacia Lodgy

El Dacia Lodgy és l’estrella del segment dels cotxes de set places amb un preu econòmic o raonable. És possible adquirir una unitat nova amb motor gasolina de 130 CV a un preu de compra d’uns 12.000 euros.

A més a més el Lodgy també té versions Stepway que orienten el producte a un perfil de comprador més aventurer i amb ganes d’escapar-se de l’asfalt de tant en tant, sempre amb un preu de compra inferior als 15.000 euros.

Kia Carens

Ara fa uns mesos Kia va decidir deixar de fabricar el seu monovolum estrella, el Carens, amb capacitat de fins a set places gràcies a una tercera filera de seients opcional. Amb tot, Kia encara disposa d’un estoc de Carens interessant al nostre país.

El preu del Carens és més elevat que el del Dacia Lodgy –val a dir que els acabats del monovolum coreà justifiquen el seu sobrecost respecte al romanès–, però les versions amb motor gasolina GDi de 136 CV amb canvi manual es venen al nostre mercat a un preu que oscil·la entre els 15.000 i els 17.000 euros.

Fiat 500 L Wagon

Un 500 de set places? Tot i que ens sembli increïble, existeix. El 500 L Wagon és la versió de set places del 500 L, un monovolum que no ha acabat de fer-se un forat en el mercat tot i el seu disseny ‘chic’ i urbà, molt a la moda i del gust dels compradors europeus.

El 500 L Wagon és un cotxe sensiblement més car que el Kia Carens i el Dacia Lodgy, ja que el seu disseny, enfocament, equipament i fins i tot els seus elements de seguretat són superiors als dels altres dos monovolums. De fet, el seu preu de venda supera els 20.000 euros, però les unitats amb motor gasolina 1.3 MultiJet de 95 CV i canvi manual es poden trobar a un preu promocionat al voltant dels 18.000 o 19.000 euros.

Altres opcions

A partir dels 20.000 euros existeix tot un nou ventall de possibilitats per adquirir un vehicle amb set places i molt d’espai. En aquest segment hi juguen els C4 SpaceTourer i el C-Max –ara que Citroën i Ford els deixaran de fabricar és possible que els concessionaris facin ofertes interessants per buidar el seu estoc– i altres apostes consolidades com el Renault Grand Scénic o les furgonetes de set places Peugeot Rifter i Citroën Berlingo, les grans novetats del segment.