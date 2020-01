Els cotxes més venuts del 2019

La matriculació de cotxes nous (turismes i totterrenys) a l’estat espanyol va caure un 4,8% durant el 2019, segons apunta Faconauto, la patronal dels concessionaris espanyols. És el primer cop des de l’any 2012 que la venda de turismes a l’Estat presenta xifres negatives en la comparativa interanual. En total es van registrar 1.258.260 unitats entregades al llarg del 2019 a tot Espanya, una xifra inferior a la del 2018, en què se'n van matricular 1.321.437.

A Catalunya la davallada de vendes i matriculacions ha sigut més acusada que a la resta de l’Estat: la venda de turismes nous va caure un 6,3%, dos punts percentuals més que al conjunt de l’Estat. Al País Valencià i les Balears la caiguda encara ha sigut més forta, perquè les xifres de matriculacions han caigut un 10,2% i un 13,4%, respectivament.

La caiguda de matriculacions de turismes nous s’explica per la gran davallada de la demanda del canal de particulars, que només va registrar 586.317 matriculacions noves a tot l’Estat, un 11,6% menys que el 2018. Per contra, el canal d’empreses i de cotxes de lloguer va créixer un 3,1% i un 0,2%, respectivament, i entre els dos canals sumen 671.943 matriculacions noves i superen de llarg el canal de particulars.

Faconauto preveu que la tendència a la baixa de vendes de cotxes nous continuï el 2020, sobretot en el canal de particulars, on la confiança dels consumidors i l’entrada en vigor de la nova normativa europea d’emissions dificultarà la venda de vehicles nous.

Els cotxes més venuts

El cotxe més venut a Espanya aquest 2019 ha sigut el Seat León, amb 35.847 entregues. El segueixen a poca distància el Dacia Sandero (líder del canal de particulars) amb 33.880 unitats entregades, i el Nissan Qashqai, amb 30.156 models matriculats durant l’any 2019. A certa distància del podi hi trobem el Renault Clio, amb 25.538 unitats venudes, i el Renault Mégane, amb 25.403.

Els 10 cotxes més venuts del 2019 Seat León 35.847 Dacia Sandero 33.880 Nissan Qashqai 30.156 Renault Clio 25.538 Renault Mégane 25.403 Seat Arona 25.128 Seat Ibiza 25.121 Volkswagen Golf 24.329 Peugeot 3008 23.308 Opel Corsa 22.352

Per marques, Seat ha dominat amb mà de ferro el mercat espanyol un any més, amb 111.982 unitats matriculades durant el 2019, seguit a força distància de Peugeot, amb 97.939 unitats, i de Volkswagen, amb 94.328 unitats matriculades al llarg de l’any. El bon paper de Seat s’explica per la bona acollida dels seus models, que ocupen tres dels deu llocs de cotxes més venuts a Espanya, en què convé destacar l’espectacular resultat de l’Arona, el SUV urbà de Seat que fins i tot supera el mític Ibiza, el cotxe que històricament concentrava la major part de vendes de Seat.

L’èxit dels SUV i l’ocàs del dièsel

Una de les característiques principals del mercat europeu durant els últims anys ha sigut l’auge dels SUV o cotxes totcamí, que aquest 2019 arriben a màxims històrics: el 51% dels cotxes nous matriculats aquest 2019 han sigut un SUV, que consoliden la seva hegemonia en un mercat cada cop més dominat per les carrosseries elevades.

Curiosament, el segment dels SUV grans i Premium no només s’han mantingut, sinó que també han augmentat les vendes un 15,2% i un 14,4%, respectivament, cosa que explica un mercat cada cop més polaritzat en què els compradors particulars que poden, opten per cotxes econòmics (Dacia Sandero), però en què el segment de cotxes grans i de luxe no para de créixer.

L’auge dels SUV ha anat acompanyat de l’ocàs dels cotxes dièsel, que aquest 2019 cauen fins al 27,9% del mercat. La major part de cotxes nous (60,1%) continuen utilitzant motors gasolina, però el 2019 ha sigut l’any de l’arrencada de les mecàniques ecològiques alternatives: el 12,0% dels cotxes nous utilitzen sistemes alternatius, un calaix de sastre que inclou cotxes elèctrics, híbrids, híbrids endollables, d’hidrogen, de GNC o de GLP.