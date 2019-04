El camió Tesla no es fabricarà abans del 2020

El camió elèctric i autònom de Tesla, el flamant Semi que Elon Musk va presentar amb tots els honors l'any 2017 no es començarà a fabricar abans del 2020. Així ho ha confirmat la companyia durant la presentació dels resultats financers (força negatius) del primer trimestre del 2019.

Altra vegada en números vermells Al primer trimestre del 2019 Tesla ha tancat amb unes pèrdues de 702 milions de dòlars, unes xifres negatives que també han causat inquietud entre els inversors i han fet caure les accions de la companyia a la borsa.

Quan Musk va presentar el Semi, ara fa dos anys, va afirmar que el seu camió elèctric i autònom es començaria a fabricar el 2019, però el nou anunci de la companyia desmenteix la promesa del fundador de la companyia. Això sí, els compradors interessats poden fer una reserva de 20.000 dòlars pel seu futur camió.

Tesla sempre s'ha mostrat molt ambiciosa amb el potencial del seu camió elèctric i autònom, i de fet ja l'ha ensenyat en alguns vídeos publicats a les xarxes socials. Els californians esperen fabricar unes 100.000 unitats anuals del seu Semi, repartint la producció entre les diverses plantes dels Estats Units.

Amb tot, la prioritat número u per als de Palo Alto ara mateix és solucionar els retards en les entregues dels Model 3 als mercats asiàtic i europeu per intentar minimitzar les balances de la companyia. I és que actualment sembla clar que el Model 3 ha de ser la taula de salvació d'una empresa que compta amb la seguretat que li suposen els acords amb diverses multinacionals com Pepsi o DHL, amb les quals ha signat acords milionaris per servir unitats del seu futur Semi, un camió amb 800 quilòmetres d'autonomia i capaç d'accelerar de 0 a 100 en només 5 segons.