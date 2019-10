Yamaha descarta fabricar cotxes

Es deia Sports Ride Concept i era el prototip del primer cotxe de Yamaha. Un esportiu clàssic de tall esportiu, baix i ample, amb un motor gasolina turbo 1.5 en posició central (és a dir, just darrere dels dos seients), tracció posterior i tan sols 750 quilos de pes, cosa que l’havia de convertir en un esportiu més lleuger que l’Alfa Romeo 4c i el Lotus Elise.

Tot i ser un fabricant de motocicletes, Yamaha té certa experiència en el desenvolupmant de cotxes, perquè va col·laborar amb Toyota per desenvolupar el motor V10 del Lexus LFA, i també va ajudar Volvo a crear motors V8 que feia servir la marca sueca fa alguns anys.

Xassís tubular de fibra de carboni, motor central, tracció posterior, poc pes... el cotxe de Yamaha era un producte orientat als puristes, un nínxol petit i poc rellevant

La idea de Yamaha era fabricar un esportiu lleuger i a un preu assequible, amb una potència moderada de poc més de 100 CV però que permetria gaudir al volant, seguint la filosofia de les motos de competició de la marca japonesa.

Però finalment Yamaha ha anunciat al Saló de Tòquio que descarta del tot emprendre la fabricació d’aquest vehicle, perquè veu difícil trobar un nínxol de mercat prou gran per fer rendible les inversions en aquest projecte. Segons afirma el president de Yamaha, Yoshihiro Hidaka, “el cotxe era un projecte molt atractiu per als entusiastes, però el mercat no demana aquesta mena de vehicles”.

Tot i haver descartat oficialment el desenvolupament d’aquest vehicle, Yamaha continuarà innovant en solucions de mobilitat ecològiques, sostenibles, compartides i intel·ligents, això sí, centrada només en les dues rodes.