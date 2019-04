Xiaomi Mi HIMO T1, un ciclomotor elèctric per 399 euros

Xiaomi segueix decidit a conquerir el món de la mobilitat. Després d’haver anunciat la seva primera motocicleta elèctrica, la SuperSoco, i el seu primer cotxe -un totcamí que costarà menys de 15.000 euros- ara ha anunciat l’arribada de la Mi HIMO T1, una mena de ciclomotor elèctric amb pedals amb un preu realment cridaner, de tan sols 399 euros.

Tot i que el disseny del la Mi HIMO T1 recorda molt a la d’un escúter urbà convencional, és un vehicle que té pedals integrats al bastidor, tot i que també té una plataforma per deixar-hi els peus quan circula en mode elèctric. Estèticament aquest vehicle resulta fresc i juvenil, i incorpora un quadre d’instruments totalment digital que indica el nivell de càrrega de la bateria, la velocitat i l’autonomia, i que es podrà connectar al telèfon intel·ligent del seu propietari.

El motor de la Mi HIMO T1 és un petit propulsor elèctric de 350 W (menys de mig CV de potència) que envia la potència a la roda posterior i que és capaç d’arribar a una velocitat punta de 25 km/h. Per la seva banda, les bateries de la Mi HIMO T1 són de 14 ah, i permeten una autonomia teòrica de 60 quilòmetres, una xifra molt respectable per un model molt pesat, ja que homologa un pes de 53 quilos.

Aquest vehicle, que es fabricarà a la Xina i caldrà veure com s’homologa a Europa (ciclomotor o patinet elèctric) té diversos modes de conducció: totalment elèctric, amb pedaleig o combinat, i que no servirà per portar dos ocupants, ja que la càrrega màxima del model és de només 100 quilos.