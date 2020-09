Volvo desenvolupa el primer camió de bombers elèctric

El primer camió de bombers elèctric està a punt de començar la fase de proves en entorns reals a les ciutats d’Amsterdam, Berlín i Dubai. Si supera aquesta prova de foc (mai més ben dit), el Rosenbauer RT –aquest serà el seu nom comercial– es convertirà en el primer vehicle destinat a l’extinció d’incendis totalment elèctric i de zero emissions.

Aquest vehicle de bombers elèctric ha estat desenvolupat per Volvo i els especialistes austríacs Rosenbauer, que ja havien elaborat un primer esborrany de camió de bombers elèctric anomenat Concept Fire Truck que es va presentar a finals de l’any passat.

Fruit de la col·laboració entre Rosenbauer i Volvo neix el Rosenbauer RT, un vehicle de 7,3 metres de llarg, 2,35 d’ample i 2,90 d’alt amb bateries de 50 kWh entre els dos eixos del vehicle, per bé que opcionalment pot col·locar una segona bateria de 50 kWh a sobre de la primera i elevar la capacitat total fins a 100 kWh.

Les bateries de liti també poden alimentar altres dispositius elèctrics auxiliars durant la feina dels bombers, com ara bombes, ventiladors i serres elèctriques. A més, les bateries es poden carregar del 50% al 80% de la capacitat en només 15 minuts en un punt de càrrega ràpida adaptada.

Mecànicament el Rosenbauer RT utilitza dos motors elèctrics (un sobre cada eix) desenvolupats per Volvo i que desenvolupen una potència total combinada de 490 CV (360 kW) i més de 50.000 Nm de parell a repartir entre les quatre rodes associats a una caixa automàtica de dues velocitats.

L’altre punt fort d’aquest camió de bombers elèctric és la seva suspensió neumàtica adaptativa, que permet elevar la carrosseria fins a 45 centímetres extra per travessar una zona inundada o superar obstacles contundents.

També cal esmentar que aquest camió disposa d’un motor dièsel de sis cilindres de 272 CV que es pot accionar per fer recorreguts més llargs i que actua com un extensor d’autonomia i generador elèctric, per bé que en entorns únicament urbans l’autonomia del vehicle hauria de ser suficient per cobrir les distàncies recorregudes entre servei i servei.