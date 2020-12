Volvo es vol convertir en un fabricant de cotxes elèctrics el 2030

Volvo es podria convertir en un fabricant de vehicles exclusivament elèctrics en menys de deu anys. De fet, el CEO de la marca nòrdica, el suec Hakan Samuelsson, així ho va dir en un fòrum que analitza el futur del món de l’automòbil, tal com recull el portal especialitzat Automotive News Europe.

El compromís de Volvo amb l’electrificació de la seva gamma no és nou i unes quantes vegades ja havia mostrat la intenció d’electrificar la seva gamma amb models híbrids endollables o PHEV i abandonar les mecàniques de combustió, sobretot els motors dièsel.

La marca sueca ja ha preparat un pla ambiciós que s'ha començat a fer realitat amb models del tot elèctrics com ara el flamant XC40 Recharge i els futurs models prestacionals de Polestar, la filial d’alt rendiment de Volvo.

Cal recordar que Volvo pertany a la matriu del grup xinès Geely, amb interessos comercials i industrials al gegant asiàtic, el país que actualment més cotxes elèctrics fabrica i consumeix a tot el món, i on Volvo vol fer-se un forat important per continuar creixent com una marca aspiracional molt implicada en la seguretat i el confort dels ocupats dels seus vehicles i de la resta d’usuaris.

En aquest sentit Hakan Samuelsson es va mostrar molt partidari de les iniciatives institucionals a favor de la prohibició de vendre models de combustió, com les que es van aprovar al Regne Unit ara fa poc més d’una setmana. Segons Samuelsson, els fabricants d’automòbils “no faran el pas definitiu cap als cotxes elèctrics fins que no s’adonin que no té sentit continuar desenvolupant mecàniques de combustió que no tindran recorregut en el futur”.

Amb tot, alguns analistes –sobretot alemanys– consideren que l’estratègia d’electrificació de Volvo respon més als seus interessos comercials a la Xina o a Europa que no pas a una autèntica vocació ecològica, perquè els models suecs no poden competir en igualtat de condicions amb els seus homòlegs alemanys (Audi, BMW i Mercedes) en el segment de totcamins de combustió, atès que el volum de les marques alemanyes és molt superior al de la sueca, cosa que els permet amortitzar molt abans les seves inversions en motors de combustió (també dièsel) que compleixien els requisits ambientals exigits per les institucions comunitàries.