Volvo XC40 Recharge, l’elèctric suec amb 400 quilòmetres d’autonomia

El Volvo XC40 Recharge no és un cotxe qualsevol. En primer lloc, és el primer cotxe totalment elèctric de Volvo, el primer que prescindeix de motor de combustió. I, a més a més, aquest model estrena el nou segell Recharge, que serà la nova submarca que identifica els vehicles electrificats de la marca sueca, ja siguin híbrids endollables o totalment elèctrics, com en el cas d’aquest XC40 Recharge.

Aquest XC40 Recharge és el primer de cinc nous models totalment elèctrics que la marca sueca té previst comercialitzar en els propers dos o tres anys, i també és el primer que estrena un nou sistema d’infoentreteniment basat en el sistema operatiu Android.

El nou XC40 Recharge es consolida com la versió més cara de la gamma del SUV urbà suec, gràcies als 408 CV i 608 Nm de parell que proporcionen els seus dos motors elèctrics que envien força sobre els dos eixos –cosa que converteix aquest cotxe en un vehicle de tracció integral– i una autonomia en cicle WTLP superior als 400 quilòmetres.

A més, les bateries del XC40 Recharge tenen una capacitat de 78 kWh i es poden carregar al 80% de la seva capacitat en només 40 minuts en un punt de càrrega ràpida amb 150 kW de potència, tot i que el carregador integrat de sèrie és de tan sols 11 kW.

El fet de poder prescindir d’un motor de combustió convencional fa que aquest XC40 Recharge tingui un centre de gravetat més baix que el model estàndard, i l’absència de caixa de canvis i túnel de transmissió alliberen un espai utilitzable per a l’habitabilitat, com en el cas de l’espai sota el capó, amb 31 litres de capacitat, als quals cal sumar els 413 del maleter convencional.

Pel que fa a l’apartat tecnològic, el nou XC40 Recharge s’actualitzarà sol de manera remota connectant-se automàticament a la xarxa i incorporant noves funcionalitats i informacions, a l’estil de les actualitzacions dels Tesla. També disposa d’una versió millorada del sistema d’infoentreteniment Volvo on Call amb una sèrie de serveis associats que ofereix la companyia.

Per acabar, Volvo vol incentivar i motivar els compradors de cotxes elèctrics, i per fer-ho retornarà l’import de les recàrregues durant el primer any de circulació del seu cotxe nou.