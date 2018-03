Volkswagen retira l’Escarabat

Pocs cotxes signifiquen tant per a la història d’una marca com ho ha fet l’Escarabat en la història de Volkswagen. Projectat per Ferdinand Porsche, l’Escarabat -sobrenom que li va posar el New York Times i va fer fortuna- era un cotxe popular amb el qual Adolf Hitler volia imitar el Ford T dels Estats Units. El Führer alemany va projectar una nova ciutat del no res (Wolfsburg) on emplaçar la gigafactoria que hhavia de fabricar els Volkswagen o ‘cotxes del poble’.

Després de la Segona Guerra Mundial l’Escarabat es va convertir en la taula de salvació de la companyia, i la seva robustesa i senzillesa mecànica el van convertir en un ‘hit’ de vendes als cinc continents. El ‘Beetle’ on l'Escarabat original es va fabricar des de l’any 1938 fins al 2003 en diversos països del món, essent immediatament reemplaçat pel New Beetle.

El New Beetle no és igual que el model original, ja que a diferència del primer, la nova versió utilitza la plataforma del Golf i un sistema de tracció davantera, i fins i tot han aparegut versions Cabrio o descapotables.

Les males vendes i el final de la història

Però el nou Escarabat no ha estat capaç d’arribar al cor dels compradors i no ha obtingut els resultats comercials esperats. Probablement el seu problema (igual que li passava al Scirocco) és haver de competir amb un germà gran dins la mateixa marca -el Golf- que rep totes les novetats mecàniques i esdevé més pràctic i racional amb millors prestacions esportives i consums més moderats.

Per exemple l’any passat Volkswagen només va vendre unes 700 unitats del Beetle a tota Espanya, mentre que va matricular més de 28.000 nous Golf i 23.000 unitats del Polo. Aquesta crua realitat ha sentenciat el futur del Beetle, que de moment no està preparat per tornar en format elèctric i autònom.

Però com ja us vam explicar fa algunes setmanes, el nou Escarabat serà elèctric i autònom, utilitzant un sistema de tracció posterior com el model original. que la nova plataforma elèctrica del grup Volkswagen, anomenada MEB (Modular Electrification Toolkit) permet generar cotxes que utilitzin un sistema de tracció davantera, posterior o integral sense grans modificacions estructurals