Volkswagen prepara un SUV elèctric de set places

Els SUV grans són els cotxes de moda, i els cotxes elèctrics són els cotxes del futur. De la unió dels dos conceptes Volkswagen farà néixer el nou ID Lounge, un SUV elèctric de set places que presentarà el 16 d’abril i que vol convertir-se en una alternativa seriosa al Tesla Model X, que fins ara no tenia cap rival en aquest segment.

El totcamí elèctric familiar de Volkswagen tindrà tres fileres de seients i set places reals, que podran combinar-se en diferents formats gràcies a la modularitat del cotxe, i vol ser la resposta de la marca alemanya a les demandes d’una part important dels clients amb més poder adquisitiu, el públic potencial d’aquesta mena de vehicles.

Aquest ID Lounge completarà la família de cotxes elèctrics de Volkswagen, formada pels turismes ID Neo (compacte) i ID Vizzion (berlina) i els totcamins ID Crozz i Crozz Coupé, a banda de la furgoneta ID Buzz. Val a dir que tots els noms de la família ID són provisionals i responen als prototips que Volkswagen ha anat presentant, però que podrien no coincidir amb els noms comercials definitius.

Ara bé, el futur SUV elèctric de set places de Volkswagen no arribarà al mercat abans de 2024, ja que la marca alemanya creu que la seva furgoneta ID Buzz, que arribarà al mercat l’any 2022, ja satisfarà la demanda de cotxes elèctrics d’alta capacitat. A més a més, aquest vehicle està pensat per als mercats nord-americà i asiàtic, on els totcamins de gran capacitat són més populars que entre els compradors del Vell Continent.