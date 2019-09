Volkswagen e-Beetle o com convertir un cotxe clàssic en un elèctric del segle XXI

Un dels problemes dels cotxes clàssics és que els seus índexs d’emissions faran que aviat no puguin circular pels carrers de les grans ciutats europees. Volkswagen és conscient que milers d’amants dels cotxes clàssics no podran fer servir quan ho desitgin els seus cotxes antics, i per això els ofereix la possibilitat de substituir la seva mecànica original per una d’elèctrica i de zero emissions.

El paquet de transformació del Beetle original utilitzarà la transmissió, motor, caixa de canvis i bateries del VW e-up! i permetrà als propietaris del mític Escarabat la possibilitat de fer-lo servir sense cap por a les restriccions de trànsit o haver de patir pel seu manteniment i les peces de recanvi.

La divisió encarregada de la transformació i homologació del vehicle clàssic s’anomena Volkswagen Components Group, i un cop transformat en cotxe elèctric el vehicle resultant, que ells anomenen e-Beetle, ofereix una potència de 86 CV, una velocitat màxima de 150 km/h i una autonomia real de més de 200 quilòmetres. A més, l’e-Beetle pot carregar en una hora prou energia per recórrer més de 150 quilòmetres.

El problema més seriós del procés de transformació de la divisió Volkswagen Components Group és el fet d’haver de modificar i adaptar el xassís al pes de les bateries i adequar el sistema de frenada al nou pes i potència del cotxe.

El flamant e-Beetle és el primer model dels molts que espera poder transformar i homologar aquesta divisió de la companyia alemanya, i en el punt de mira ja hi figuren un parell de vehicles clàssics més susceptibles de ser actualitzats i electrificats, com l’esportiu Porsche 365 o la furgoneta VW Combi.