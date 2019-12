Volkswagen desenvolupa un robot capaç de carregar els cotxes elèctrics automàticament

Sembla ciència-ficció, però és ben real: Volkswagen ha anunciat que està treballant en el desenvolupament d’un robot capaç de carregar els cotxes elèctrics de manera automàtica, sense espera i sense necessitat de cap intervenció humana.

Aquest robot desenvolupat per Volkswagen és capaç de comunicar-se amb el cotxe elèctric, detectar quan necessita carregar les seves bateries, acostar-se de manera autònoma, obrir la tapa de l’endoll, connectar-se amb el cotxe i carregar automàticament el vehicle gràcies a una unitat d’energia mòbil que, a més, pot donar servei a diversos vehicles alhora.

El robot de Volkswagen disposa de diverses càmeres i sensors per poder-se moure lliurement i detectar obstacles, i està especialment pensat per moure’s lliurement pels aparcaments, fins i tot si són de diverses plantes.

Aquest sistema revolucionari podria alliberar els propietaris d’una plaça d’aparcament d’haver d’adaptar-la amb un punt de càrrega individual per al seu cotxe elèctric, i amb una inversió conjunta podria fer que qualsevol aparcament del món sigui capaç d’alimentar les bateries dels cotxes elèctrics del futur, sense necessitat d’haver de crear cap infraestructura específica.

A més, el robot de Volkswagen té una capacitat de 25 kWh i pot alimentar vehicles compatibles amb sistema de recàrrega ràpida de fins a 50 kW. Segons Mark Möller, cap de la divisió de components del grup Volkswagen, aquest robot “iniciarà una revolució”, ja que “podrà oferir solucions de càrrega per a cotxes elèctrics sense necessitat de crear una gran infraestructura”, i “té un potencial econòmic enorme”, ja que solucionaria les tensions entre propietaris de pàrquings comunitaris a l’hora d’afrontar inversions per crear una infraestructura fixa de punts de càrrega per a cotxes elèctrics.

Tot i que de moment el robot de Volkswagen és només un prototip (que ens recorda poderosament als robots de pel·lícules com Star Wars), podria ser una realitat molt aviat, ja que “està en una fase de desenvolupament molt avançada”. Això sí, Volkswagen no ha volgut fixar una data per a l’arribada de les primeres unitats d’aquest robot futurista.