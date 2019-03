Volkswagen Transporter Multivan, ara també elèctrica amb 400 quilòmetres d'autonomia

Després de sis generacions i més de dotze unitats venudes a tot el món, Volkswagen fabricarà per fi una versió elèctrica de la T6, en la seva versió Multivan. Val la pena recordar que la furgoneta alemanya disposa de quatre versions depenent del tipus de públic objectiu i les necessitats específiques de cada usuari, anomenades Transporter (per a un ús més professional) i les Caravelle (la versió més orientada al luxe), Multivan (ideal per viatjar) i California (orientada a un ús més aventurer i pensada per estacionar i acampar).

En aquest cas Volkswagen ha actualitzat la Multivan Bulli, una llegenda dins la marca de la Baixa Saxònia, amb un equipament més tecnològic que inclou un paquet d’ajudes a la conducció que inclou un assistent de sèrie que mesura la força del vent lateral per evitar ensurts al volant, una nova direcció electromecànica i nous assistents de manteniment de carril i d’aparcament, entre altres.

A més, els interiors de la Multivan incorporen un sistema d’instrumentalització digital anomenat Virtual Cockpit, una pantalla central de 10,25 polzades i un nou sistema multimèdia que permet l’ús de diverses aplicacions online com Google Maps i Spotify.

La Multivan no vol renunciar a les noves tecnologies i la connectivitat

A escala estètica aquesta Bulli presenta una nova calandra més estilitzada i destaca la presència d’elements cromats i fars led que fan encara més atractiva aquesta Transporter i la seva pintura de dos colors.

Mecànicament, la Multivan manté motors dièsel com la seva oferta principal, amb un propulsor 2.0 TDI de quatre cilindres que ofereix potències de 90, 110, 150 i 199 cavalls gràcies a les diferents configuracions electròniques de la seva centraleta, i que homologuen la nova normativa mediambiental Euro6d-Temp. Les versions menys potents utilitzen un sistema de tracció davantera i canvi manual, mentre que les versions de 150 CV i 199 CV poden utilitzar canvi DSG i tracció total 4Motion.

Finalment, Volkswagen ha anunciat una versió elèctrica desenvolupada pel preparador ABT, que tindrà una potència de 112 CV i una autonomia de 400 quilòmetres.