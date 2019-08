Volkswagen T-Roc Cabrio: el rei de l'estiu vinent

A la gent li agrada comprar cotxes com els SUV o totcamins, i a la gent li agrada passejar-se en un descapotable quan arriba el bon temps. De la suma de les dues realitats Volkswagen ha decidit fer-ne un producte que segueix els passos del Range Rover Convertible, un cotxe que en el seu moment ja vam analitzar i que ens va semblar tan inútil com encisador.

El T-Roc Cabrio és l’aposta de Volkswagen en el segment dels SUV descapotables, i substitueix els ja desapareguts Beetle Cabrio i Golf Cabrio, i d’entrada no tindrà versió descapotable en aquesta nova generació que està a punt de ser presentada.

Mecànicament el T-Roc Cabrio només tindrà dos motors de gasolina en la seva gamma. El primer serà el 1.0 TSI de tres cilindres i 115 CV de potència associat a un canvi manual i tracció davantera, o un motor gasolina 1.5 TSI de quatre cilindres i 150 CV que es podrà associar a un canvi DSG de set relacions i un sistema de tracció integral 4Motion.

Menys habitabilitat

A diferència del T-Roc estàndard, la versió Cabrio només té dues portes i menys espai dins l’habitacle per poder-hi encabir els reforços estructurals que necessita el cotxe per poder obtenir les 5 estrelles EuroNCAP de seguretat en cas d’accident que ja ostenta el T-Roc amb sostre dur.

El maleter del T-Roc Cabrio només presenta 284 litres de capacitat en comptes dels 445 de les versions estàndard, ja que ha d’allotjar el mecanisme d’obertura i tancament de la capota de lona, maniobra que el cotxe pot fer electrònicament en nou segons i a una velocitat de fins a 30 km/h.

Aquest T-Roc Cabrio només té dues places posteriors i no pas tres, també per les limitacions estructurals de l’obertura de la capota. A més a més, el fet de no tenir portes posteriors en dificultarà l’accés, i l’espai resultant tampoc convida a encabir-hi adults de talla gran per fer grans viatges a cel obert.

Però, tot i que racionalment un SUV descapotable no tingui gaires raons per existir, el fet és que probablement el T-Roc Cabrio, que sortirà a la venda el 2020 a un preu d’accés inferior als 30.000 euros, es convertirà en el rei del passeig marítim de l’estiu vinent.