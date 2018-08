[Vídeo] 50 ‘motards’ defensen una víctima de 'bullying' als Estats Units

El 'bullying' o assetjament escolar és una de les realitats més desagradables i turmentadores de la nostra societat. Segons els últims estudis, el 'bullying' afecta gairebé el 10% dels alumnes menors d’edat a l’estat espanyol, i és especialment rellevant entre les nenes i noies. Agressions físiques i verbals, desqualificacions, insults de tota mena, furts i amenaces són només algunes de les formes d’expressió del 'bullying' a les aules i patis dels centres educatius del nostre país.

Ara bé, el 'bullying' no té fronteres, i Phil Mick, un nen d’onze anys de l’estat d’Indiana (Estats Units) apassionat per les motos, era objecte d’agressions i vexacions continuades per part dels seus companys de classe. Els problemes del nen, que havia arribat a tenir iniciatives suïcides i viu en una família monoparental amb greus problemes econòmics, van arribar a orelles del club de moters de la seva localitat de Waterloo (Indiana).

Els ‘motards’ van començar a passar temps amb el petit Phil Mick, a comparar-li roba nova i a convidar-lo a les seves activitats, fins al punt d’acompanyar-lo i recollir-lo del seu institut cada dia. Els abusos van remetre i, segons explica la seva mare, el nen ha recuperat el somriure i les ganes d’anar a l’escola. Evidentment aquesta no és la solució ideal per acabar amb el 'bullying', però en aquest cas la víctima ha trobat un espai i una xarxa on sentir-se segur i estimat.