Triumph Tiger 850 Sport: evolució espartana i econòmica

Després de la presentació de la nova Trident 660, els de Hinckley (Regne Unit) presenten la seva segona gran novetat per a l'any 2021. Es tracta de la nova Tiger 850 Sport, la Tiger més asfàltica i econòmica de la gamma.

Val la pena destacar que la Tiger 900 en la seva versió estàndard només ha estat un any al catàleg de Triumph, ja que properament aquest model veurà arribar el seu substitut en forma d'una nova nomenclatura.

Triumph ha volgut reestructurar la seva gama 900 i, tot i que mantindrà el nom de Tiger 900 per a les versions GT i Rally, ha volgut que la integrant d'entrada canviï el nom a Tiger 850 Sport. D'aquesta manera el preu baixarà i la nova Tiger passarà a ser una moto molt més atractiva comercialment parlant, tot i mantenir gairebé intactes les seves qualitats dinàmiques i prestacionals. També és cert que el nou model perd 10 CV i se situa en uns 85 CV de potència total, però la resta (estètica, xassís,...) es manté pràcticament invariable. I com que la potencia final baixa, a partir d'ara el model es pot limitar per als usuaris amb el carnet A2, cosa que la converteix en una moto més atractiva per als conductors novells.

De l'actual Tiger 900, la Triumph 850 Sport n'hereta els mateixos fars led, els amortidors Marzocchi, els frens Brembo Stylema, el control de tracció desconnectable o els dos modes de conducció, entre altres prestacions. En canvi, hi ha alguns detalls que canvien o evolucionen per reduir una mica el preu final, com ara la pantalla TFT de 5 polzades –més petita que la predecessora– o la pèrdua d'equipament, com ara del port USB i els punys calefactables. Tampoc disposa de comandaments retroil·luminats, connectivitat Bluetooth o de sistema de pressió dels neumàtics, entre altres elements de confort.

L'arribada de la nova Triumph 850 Sport al mercat es preveu a per finals de gener del 2021 –tot i que algunes fonts apunten que Triumph podria deicidir no comercialitzar aquest nou model en el mercat espanyol, com a mínim en un primer moment–, i el seu preu, encara per confirmar, podria ser uns 2.000 euros inferior que el de l'actual Tiger 900.