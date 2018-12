Trek Domane+, la bicicleta elèctrica d'alt rendiment

Trek Bikes és un dels principals fabricants de bicicletes del món, amb experiència en el món de les bicicletes elèctriques i el de les bicicletes de competició. De la unió dels dos conceptes ha sorgit la Trek Domane+, la primera bicicleta elèctrica d'alt rendiment que existeix.

La idea de la Domane+ és crear una bicicleta ràpida per a aquells aficionats que per diversos motius no poden seguir el ritme dels companys en les sortides per carretera, per fer tirades molt llargues o per guanyar temps en els desplaçaments diaris.

La Domane+ utilitza un sistema elèctric que ajuda a impulsar la bicicleta amb el pedaleig del ciclista, molt efectiu a altes velocitats, signat per Bosch. El motor elèctric de Bosch pot mantenir velocitats constants de 45 km/h (la velocitat màxima permesa a les bicicletes a la carretera) sense haver de fer un esforç excessiu, i la bateria de 500 Wh té una autonomia de funcionament que arriba als 112 quilòmetres amb una sola càrrega.

Estèticament la Domane+ és elegant i minimalista, amb un quadre de fibra de carboni OCLV amb IsoSpeed (que filtra les irregularitats del ferm i permet més confort al ciclista), un sistema de geometria estable, un manillar de carrera, frens de disc hidràulics i llum de circulació posterior integrada alimentada per l'electrònica.

Un dels principals atractius de la Domane+ és el sistema Removable Integrated Battery (RIB) creat per Trek, que permet extreure la bateria del quadre de la bicicleta sense haver de fer servir cap eina.

La primera bicicleta elèctrica de competició i alt rendiment ja està a la venda al nostre país a un preu elevat. Trek en demana 5.499 euros.