Toyota anuncia que fabricarà un SUV híbrid i urbà nou

Després de dominar el mercat dels SUV a tot el món amb el Rav4, Toyota prepara ara el seu desembarcament en el segment dels totcamins urbans o SUV-B. Aquest és un nínxol de mercat molt important i en expansió, sobretot a Europa, i la marca japonesa –líder mundial de vendes– ha decidit desembarcar-hi amb un producte que promet ser un dels nous referents del segment.

De fet, Toyota confia que el seu nou totcamí urbà es convertirà en un dels galls del mercat i ja ha anunciat que el seu objectiu és dominar un 30% de les vendes totals a Europa l’any 2025. Per fer-ho, el nou SUV de Toyota haurà de veure’s les cares amb el Nissan Juke, el Seat Arona o el Renault Captur, rivals molt durs que capitalitzen la major part de les vendes en el mercat europeu.

Toyota ha anunciat que el seu nou SUV-B o totcamí urbà serà un cotxe “àgil, dinàmic i amb molta personalitat” i que “no serà només un Yaris aixecat i amb recorreguts de suspensions més llargues”. De moment, no sabem el nom ni l'aspecte del futur SUV japonès (la imatge que il·lustra aquest article és un prototip conceptual anomenat uBox que mai es fabricarà en sèrie).

Aquest nou producte, que se situarà immediatament per sota del C-HR, utilitzarà una mecànica híbrida amb dos motors gasolina 1.0 i 1.5 de tres cilindres i alimentats per un turbo maridats amb propulsors elèctrics i una potència encara per confirmar, però no gaire diferent de les xifres del Yaris.

El futur totcamí urbà de Toyota es fabricarà a la planta francesa d’Onnaing, molt a la vora de la frontera belga i on actualment la marca japonesa ja fabrica el Yaris, cosa que facilitarà la producció del nou model gràcies al fet que la planta ja està adaptada i treballa amb la plataforma TNGA-B que ha estrenat l’actual Yaris.