Nou Toyota Auris: ha nascut l’assassí del dièsel?

Toyota, el primer fabricant d’automòbils del món, ha anunciat que deixarà de fabricar cotxes dièsel. I és que el volum de vendes d’aquest carburant ha caigut a un 10% del total, i les previsions anuncien que aquest percentatge anirà caient durant els pròxims anys.

La nova generació de l’Auris comparteix plataforma modular amb els CH-R i Prius, models híbrids que hem provat i ens han convençut prou per la suavitat de la seva mecànica i els seus baixos índexs de consum i carburant. La gran novetat que Toyota ha anunciat a Ginebra és el fet que dues mecàniques híbrides (la coneguda 1.8 de 122 CV i la nova 2.0 de 180 CV) centraran el gruix de les vendes també al Vell Continent, fins fa poc autèntic bastió del dièsel, convertint-se en el primer cotxe híbrid amb dues motoritzacions ecològiques diferents en la seva gamma.

La nova plataforma permet a l’Auris ser més baix i ample que el seu predecessor (que també hem pogut provar) i gràcies al seu centre de gravetat 20 mil·límetres més baix millora, i molt, les seves capacitats dinàmiques, un dels pocs punts negres de la passada generació. El nou Auris és més llarg (4’3 metres) i baix (73 mil·límetres menys que el seu predecessor), cosa que també millora el coeficient aerodinàmic del compacte japonès i en millora els registres de consums i emissions.

Estèticament l’Auris no enceta cap revolució respecte l’actual generació, ni és tan trencador o revolucionari com els C-HR i Prius. És un cotxe convencional i discret que gaudeix del favor de milions de conductors arreu del món i a Toyota no volen modificar la seva fórmula guanyadora.

Però totes les mirades es centren en el nou motor 2.0 HEV TNGA de 180 CV, un propulsor inèdit fins ara i que promet millorar l’eficiència energètica del ja conegut propulsor 1.8 de 122 CV del Prius. Toyota encara no ha anunciat quan arribarà la tercera generació de l’Auris al nostre mercat, ni el seu preu final, però ja apunta a convertir-se en el rei ecològic del seu segment.