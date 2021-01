Tesla ha venut mig milió de cotxes durant el 2020

Malgrat la pandèmia global del coronavirus, Tesla ha seguit creixent de valent durant el 2020, fins a arribar a les 499.550 unitats entregades als seus clients, cosa que suposa un increment del 36% respecte a les 367.500 unitats venudes que la marca californiana va entregar als seus clients el 2019.

El gran creixement de la marca de cotxes elèctrics s'ha viscut durant l'últim quart del 2020, període en el qual ha entregat més de 180.000 unitats amb les quals ha arribat a l’objectiu de mig milió d’unitats venudes que Tesla havia fixat per a aquest 2020, per bé que en realitat li han faltat 450 cotxes per arribar a l’objectiu anunciat ara fa dotze mesos.

Aquesta és una fita molt important per als nord-americans, que van haver de tancar la fàbrica de Fremont durant els mesos de març, abril i bona part de maig però que han pogut recuperar el temps perdut a causa de la pandèmia. En aquest sentit la nova planta de Xangai, a la Xina, ha estat cabdal per assolir l’objectiu d’entregues, tot i que es va estrenar ara fa pocs mesos.

De cara a aquest 2021 Tesla s’ha fixat com a objectiu arribar als 720.000 cotxes venuts, una fita factible tenint en compte el ritme de producció de les gigafàbriques de Fremont i Xangai i l’aportació de les futures plantes de Berlín i Texas, que estaran operatives al llarg d’aquest 2021.